Смертельный капюшон: в ГИБДД сообщили об опасности на дорогах в Ростове из-за ливня

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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В Ростовской области 9 ноября значительно ухудшилась погода. В регионе прошел мощный ливень, также усилилась скорость ветра.
Из-за непогоды в ГИБДД попросили водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. Автомобилистам рекомендуется отказаться от резких маневров, не превышать скорость и выбирать безопасную дистанцию.
Пешеходов же просят для собственной безопасности снимать капюшон, переходя проезжую часть, чтобы точно убедиться, что водитель остановился и уступает дорогу.
Напомним, из-за сильного ливня в Ростове затруднено движение в нескольких районах города.