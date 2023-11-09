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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

В Ростовской области из-за непогоды возрастает риск аварийных ситуаций

Смертельный капюшон: в ГИБДД сообщили об опасности на дорогах в Ростове из-за ливня

9 ноября 2023, 06:45
Фото: Midjourney
В Ростовской области из-за непогоды возрастает риск аварийных ситуаций

В ГИБДД заявили о смертельной опасности на ростовских дорогах из-за ливня

В Ростовской области из-за непогоды возрастает риск аварийных ситуаций, заявили в ГИБДД.

В Ростовской области 9 ноября значительно ухудшилась погода. В регионе прошел мощный ливень, также усилилась скорость ветра.

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Из-за непогоды в ГИБДД попросили водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. Автомобилистам рекомендуется отказаться от резких маневров, не превышать скорость и выбирать безопасную дистанцию.

Пешеходов же просят для собственной безопасности снимать капюшон, переходя проезжую часть, чтобы точно убедиться, что водитель остановился и уступает дорогу.

Напомним, из-за сильного ливня в Ростове затруднено движение в нескольких районах города.

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