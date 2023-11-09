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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Ростовской области 9 ноября ожидается значительное увеличение скорости ветра

Спасатели предупредили об ураганном ветре в Ростовской области 9 ноября

9 ноября 2023, 11:02
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области 9 ноября ожидается значительное увеличение скорости ветра
В Ростовской области 9 ноября ожидается значительное увеличение скорости ветра, сообщили в МЧС.

В Ростовской области в ближайшие сутки скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду. Также возможны кратковременные, но обильные осадки. Температура воздуха в среднем составит +13 градусов днем и +8 градусов вечером.

Власти попросили ростовчан не выходить из дома во время ливня
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Спасатели рекомендуют ростовчанам из-за сильного ветра стараться не оставлять авто под аварийными деревьями, неустойчивыми конструкциями и знаками. Также не стоит ходить рядом с ветхими зданиями и сухими ветками.

Напомним, сегодня утром в Ростове прошел ливень. Из-за непогоды в городе снова затопило некоторые улицы, забили и несколько коммунальных фонтанов. Власти и коммунальные службы заявляют, что занимаются ликвидацией последствий обильных осадков.

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