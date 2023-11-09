Спасатели предупредили об ураганном ветре в Ростовской области 9 ноября

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Ростовской области в ближайшие сутки скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду. Также возможны кратковременные, но обильные осадки. Температура воздуха в среднем составит +13 градусов днем и +8 градусов вечером.
Спасатели рекомендуют ростовчанам из-за сильного ветра стараться не оставлять авто под аварийными деревьями, неустойчивыми конструкциями и знаками. Также не стоит ходить рядом с ветхими зданиями и сухими ветками.
Напомним, сегодня утром в Ростове прошел ливень. Из-за непогоды в городе снова затопило некоторые улицы, забили и несколько коммунальных фонтанов. Власти и коммунальные службы заявляют, что занимаются ликвидацией последствий обильных осадков.