Стали известны подробности пожара в Доме Парамоновых в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В данный момент горит четырехэтажное здание на улице Социалистическая, 128. Пламя успело распространиться на площади 600 квадратных метров.
«Объявлен ранг пожара №2. Для ликвидации возгорания привлечены более 60 человек, задействованы 20 единиц техники», — говорится в публикации.
О том, что стало причиной возгорания, пока информации нет. Согласно открытым данным, по указанному адресу расположен Дом Парамоновых, которому более 100 лет.
Добавим, что это не первое подобное происшествие за последнее время. До этого на большой площади горело старинное здание на улице Темерницкой.