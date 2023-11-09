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Стали известны подробности пожара в Доме Парамоновых в Ростове-на-Дону

Стали известны подробности пожара в Доме Парамоновых в Ростове-на-Дону

9 ноября 2023, 05:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на площади 600 квадратных метров загорелось здание в центре города, рассказали в региональном УМЧС.

В данный момент горит четырехэтажное здание на улице Социалистическая, 128. Пламя успело распространиться на площади 600 квадратных метров.

«Объявлен ранг пожара №2. Для ликвидации возгорания привлечены более 60 человек, задействованы 20 единиц техники», — говорится в публикации.

Пожар на Социлистической в Ростове потушили
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О том, что стало причиной возгорания, пока информации нет. Согласно открытым данным, по указанному адресу расположен Дом Парамоновых, которому более 100 лет.

Добавим, что это не первое подобное происшествие за последнее время. До этого на большой площади горело старинное здание на улице Темерницкой.

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