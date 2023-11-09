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Updated Сегодня, 09:25

Стало известно о задержании замглавы администрации Каменска-Шахтинского Кравцова

Стало известно о задержании замглавы администрации Каменска-Шахтинского Кравцова

9 ноября 2023, 09:23
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали заместителя главы администрации Каменска-Шахтинского Романа Кравцова по подозрению в мошенничестве, сообщает Donnews.

Кравцов курирует вопросы ЖКХ, транспорта и благоустройства. Издание пишет, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, но подробностей пока нет.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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До этого появилась информация о задержании главы Кагальницкого района, которому вменяют получение взятки. Район он возглавил в январе минувшего года.

А политолог, эксперт по межнациональным отношениям Евгений Михайлов в беседе с корреспондентом RostovGazeta предупредил о новых кадровых чистках в Ростовской области.

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