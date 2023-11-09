Стало известно о задержании замглавы администрации Каменска-Шахтинского Кравцова

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Кравцов курирует вопросы ЖКХ, транспорта и благоустройства. Издание пишет, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, но подробностей пока нет.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
До этого появилась информация о задержании главы Кагальницкого района, которому вменяют получение взятки. Район он возглавил в январе минувшего года.
А политолог, эксперт по межнациональным отношениям Евгений Михайлов в беседе с корреспондентом RostovGazeta предупредил о новых кадровых чистках в Ростовской области.