Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Утром в четверг, 9 ноября, загорелось бесхозное здание на площади 600 квадратных метров. По этому адресу находится Дом Парамоновых, построенный более 100 лет назад.
В данный момент движение в этом районе перекрыто, а к ликвидации огня привлекли десятки человек. Но пока локализовать возгорание не удалось.
Находившемуся в здании мужчине пришлось выбраться из окна на последнем этаже дома, чтобы спастись от пожара. В УМЧС рассказали, что он не пострадал.
При этом, как он оказался в здании, остается загадкой, так как дом расселили.