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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:41

Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже

Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже

9 ноября 2023, 06:31
Фото: Midjourney
Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже
В Ростове-на-Дону не пострадал мужчина, которому пришлось вылезти в окно горящего здания на улице Социалистической, сообщили в региональном УМЧС.

Утром в четверг, 9 ноября, загорелось бесхозное здание на площади 600 квадратных метров. По этому адресу находится Дом Парамоновых, построенный более 100 лет назад.

В данный момент движение в этом районе перекрыто, а к ликвидации огня привлекли десятки человек. Но пока локализовать возгорание не удалось.

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Находившемуся в здании мужчине пришлось выбраться из окна на последнем этаже дома, чтобы спастись от пожара. В УМЧС рассказали, что он не пострадал.

Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этажеСтрашный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже
Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже
Фото: УМЧС

При этом, как он оказался в здании, остается загадкой, так как дом расселили.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Ликвидация огня#УМЧС#Спасение
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