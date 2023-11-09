Цены взлетели в 1,5 раза: что произошло с такси в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Утром в четверг, 9 ноября, начался сильный ливень, который ограничил видимость для водителей. Все это привело к серьезным заторам на дорогах и увеличению стоимости такси.
Так, при нормальной погоде от микрорайона Северного Батайска до района ЦГБ в Ростове можно доехать за 450 рублей. Сейчас цена взлетела до 730 рублей.
Доехать от Социалистической до Большой Садовой можно за примерно за 150 рублей. Ехать при этом около четырех минут.
Если нужно добраться от Малиновского до Социалистической, то придется отдать минимум 750 рублей. Сервис указывать, что сейчас на поездки установлены высокие цены.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев.