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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Цены на такси взлетели в Ростове-на-Дону 9 ноября

Цены взлетели в 1,5 раза: что произошло с такси в Ростове-на-Дону

9 ноября 2023, 06:14
Фото: Midjourney
Цены на такси взлетели в Ростове-на-Дону 9 ноября

Цены на такси взлетели в Ростове-на-Дону 9 ноября из-за ливня

В Ростове-на-Дону резко поднялись цены на такси из-за дождя и пробок, следует из данных службы заказа.

Утром в четверг, 9 ноября, начался сильный ливень, который ограничил видимость для водителей. Все это привело к серьезным заторам на дорогах и увеличению стоимости такси.

Так, при нормальной погоде от микрорайона Северного Батайска до района ЦГБ в Ростове можно доехать за 450 рублей. Сейчас цена взлетела до 730 рублей.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
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Доехать от Социалистической до Большой Садовой можно за примерно за 150 рублей. Ехать при этом около четырех минут.

Если нужно добраться от Малиновского до Социалистической, то придется отдать минимум 750 рублей. Сервис указывать, что сейчас на поездки установлены высокие цены.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев.

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