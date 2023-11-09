«Усиление контроля»: в чем подозревают задержанных чиновников в Ростовской области

«Наша страна проводит специальную военную операцию. Это требует консолидации средств на государственные задачи. Любые противозаконные действия сейчас можно приравнять к антигосударственным потому, что любые махинации с бюджетными средствами так или иначе идут во вред государству», — отмечает Александр Сухарь.