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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Политолог Сухарь рассказал, в чем подозревают задержанных чиновников под Ростовом

«Усиление контроля»: в чем подозревают задержанных чиновников в Ростовской области

9 ноября 2023, 16:06
Фото: Midjourney
Политолог Сухарь рассказал, в чем подозревают задержанных чиновников под Ростовом

Политолог Сухарь объяснил аресты чиновников в районах Ростовской области

Задержание руководителей муниципальных образований и приближенных к ним чиновников в районных администрациях Ростовской области говорит о том, что наша государственная политическая система усиливает контроль над расходованием бюджетных средств, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о задержании главы Кагальницкого района. Сегодня стало известно о задержании замглавы администрации Каменска-Шахтинского, который курирует вопросы ЖКХ, транспорта и благоустройства.

СМИ сообщают, что в отношении замглавы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Однако официальная информация пока не поступала.

Политолог предполагает, что задержания чиновников в муниципалитетах Ростовской области можно объяснить взятым курсом на борьбу с коррупцией.

Стало известно о задержании замглавы администрации Каменска-Шахтинского Кравцова
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«Наша страна проводит специальную военную операцию. Это требует консолидации средств на государственные задачи. Любые противозаконные действия сейчас можно приравнять к антигосударственным потому, что любые махинации с бюджетными средствами так или иначе идут во вред государству», — отмечает Александр Сухарь.

Собеседник добавляет, что следствие разберется, причастны или нет задержанные к противоправным действиям.

«Но то, что система становится более сильной, и выдавливает из себя порочные элементы, не может не радовать», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что эксперт предупредил о новых кадровых чистках и задержаниях в Ростовской области.

Эксперт предупредил о новых кадровых чистках и задержаниях в Ростовской области
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