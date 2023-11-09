«Усиление контроля»: в чем подозревают задержанных чиновников в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о задержании главы Кагальницкого района. Сегодня стало известно о задержании замглавы администрации Каменска-Шахтинского, который курирует вопросы ЖКХ, транспорта и благоустройства.
СМИ сообщают, что в отношении замглавы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Однако официальная информация пока не поступала.
Политолог предполагает, что задержания чиновников в муниципалитетах Ростовской области можно объяснить взятым курсом на борьбу с коррупцией.
«Наша страна проводит специальную военную операцию. Это требует консолидации средств на государственные задачи. Любые противозаконные действия сейчас можно приравнять к антигосударственным потому, что любые махинации с бюджетными средствами так или иначе идут во вред государству», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник добавляет, что следствие разберется, причастны или нет задержанные к противоправным действиям.
«Но то, что система становится более сильной, и выдавливает из себя порочные элементы, не может не радовать», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что эксперт предупредил о новых кадровых чистках и задержаниях в Ростовской области.