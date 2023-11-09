В Батайске цены на проезд в автобусах станут выше, чем в Ростове

«Автобусы-то хоть скотовозные по Батайску уберут? Те, что из фильма ужасов разноцветные с вековой пылью в сидениях», «Отслеживание в Яндексе мы сделать не в состоянии (точнее не хотят), а стоимость проезда повышается. Молодцы!», «А в честь чего в таких автобусах он должен дорожать? Я на этих автобусах 20 лет назад в Ростов ездил, теперь они же по городу катаются…», — возмутились в комментариях местные жители.