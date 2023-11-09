В Батайске цены на проезд в автобусах станут выше, чем в Ростове

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В четверг, 9 ноября, Telegram-канал «Батайск город» объявил, что жители заметили в автобусах уведомления о росте тарифов на проезд в общественном транспорте. С 15 ноября стоимость проезда планируют увеличить до 33 рублей, это на 10% больше текущего тарифа. Однако новые цены будут действовать только на внутригородских маршрутах.
Но даже это не устроило жителей Батайска, которые считают рост цен необоснованным.
«Автобусы-то хоть скотовозные по Батайску уберут? Те, что из фильма ужасов разноцветные с вековой пылью в сидениях», «Отслеживание в Яндексе мы сделать не в состоянии (точнее не хотят), а стоимость проезда повышается. Молодцы!», «А в честь чего в таких автобусах он должен дорожать? Я на этих автобусах 20 лет назад в Ростов ездил, теперь они же по городу катаются…», — возмутились в комментариях местные жители.
При этом в настоящий момент в донской столице в настоящий момент проезд все еще стоит 32 рубля и 30 рублей в случае оплаты поездки по карте. Однако власти Ростова уже объявили, что обсуждают с перевозчиками повышение тарифов до 52 рублей.