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В Ростове пересмотрят проект реставрации мозаичных панно в переходах

В Ростове пересмотрят проект реставрации мозаичных панно в переходах

9 ноября 2023, 18:16
Фото: 1MI
В Ростове пересмотрят проект реставрации мозаичных панно в переходах
В Ростове обсудили с общественниками, как сохранить мозаичные панно в подземных переходах во время реставрации, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, в конце октября градозащитники направили письмо губернатору Ростовской области Василию Голубеву, что приостановить ремонт и изменить проект реставрации мозаики в подземных переходах Ростова. По их мнению, проекту требовались серьезные доработки, общественники даже рекомендовали заменить эксперта, который взял бы на себя разработку документации.

Однако уже 9 ноября в Ростове состоялась первая выездная встреча с общественниками, во время которой все заинтересованные лица посетили подземный переход на перекрестке Большой Садовой и проспекта Ворошиловского.

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В ходе встречи градозащитники согласились с представителями проектной организации «Реставрация» о необходимости демонтировать плитку ради прокладки гидроизоляции и армирующего деформационного слоя, а также сохранить текущий облик подземных переходов.

«Мы пригласили реставратора, который наглядно объяснил, что опасения по поводу демонтажа не обоснованы. Площадь демонтажа в данном переходе составляет чуть более 10 квадратных метров», — рассказал замдиректора проектной организации «Реставрация» Виталий Бурдасов.

Состояние мозаики в переходах РостоваСостояние мозаики в переходах Ростова
Состояние мозаики в переходах Ростова
Фото: rostov-gorod.ru

«Проектировщик взял на себя обязательство до конца следующей недели проработать и предоставить на рассмотрение возможность сохранения локальных участков без демонтажа», — рассказал директор Департамента автодорог Денис Водопьянов, добавив, что власти, подрядчики и общественники почти приблизились к компромиссу о том, как пройдет капремонт ОКН. Теперь участникам выездной встречи предстоит обсудить вопросы о восстановлении облика полов и стен, где нет мозаики.

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