В Ростове пересмотрят проект реставрации мозаичных панно в переходах

«Проектировщик взял на себя обязательство до конца следующей недели проработать и предоставить на рассмотрение возможность сохранения локальных участков без демонтажа», — рассказал директор Департамента автодорог Денис Водопьянов, добавив, что власти, подрядчики и общественники почти приблизились к компромиссу о том, как пройдет капремонт ОКН. Теперь участникам выездной встречи предстоит обсудить вопросы о восстановлении облика полов и стен, где нет мозаики.