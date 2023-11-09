В Ростове пересмотрят проект реставрации мозаичных панно в переходах

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Напомним, в конце октября градозащитники направили письмо губернатору Ростовской области Василию Голубеву, что приостановить ремонт и изменить проект реставрации мозаики в подземных переходах Ростова. По их мнению, проекту требовались серьезные доработки, общественники даже рекомендовали заменить эксперта, который взял бы на себя разработку документации.
Однако уже 9 ноября в Ростове состоялась первая выездная встреча с общественниками, во время которой все заинтересованные лица посетили подземный переход на перекрестке Большой Садовой и проспекта Ворошиловского.
В ходе встречи градозащитники согласились с представителями проектной организации «Реставрация» о необходимости демонтировать плитку ради прокладки гидроизоляции и армирующего деформационного слоя, а также сохранить текущий облик подземных переходов.
«Мы пригласили реставратора, который наглядно объяснил, что опасения по поводу демонтажа не обоснованы. Площадь демонтажа в данном переходе составляет чуть более 10 квадратных метров», — рассказал замдиректора проектной организации «Реставрация» Виталий Бурдасов.
«Проектировщик взял на себя обязательство до конца следующей недели проработать и предоставить на рассмотрение возможность сохранения локальных участков без демонтажа», — рассказал директор Департамента автодорог Денис Водопьянов, добавив, что власти, подрядчики и общественники почти приблизились к компромиссу о том, как пройдет капремонт ОКН. Теперь участникам выездной встречи предстоит обсудить вопросы о восстановлении облика полов и стен, где нет мозаики.