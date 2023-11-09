В Ростовской области горят старинные дома и хотят привлечь ЧОП к борьбе с дронами

В ходе работ по ликвидации огня движение по улице Социалистической было перекрыто, и вскоре из окна на верхнем этаже выбрался человек. Ему пришлось спасаться от дыма и пламени, заполнивших помещения, однако непонятно, как мужчина там оказался, ведь дом был расселен. Спустя три часа огонь удалось потушить.