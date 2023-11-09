В Ростовской области горят старинные дома и хотят привлечь ЧОП к борьбе с дронами

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В беседе с корреспондентом RostovGazeta эколог Алексей Лебедев рассказал, что Ростовская область может столкнуться с тяжелыми последствиями, если не начнет заботиться о больных деревьях.
Напомним, совсем недавно в Ростове зафиксировали случаи заболевания деревьев мучнистой росой.
Мучнистая роса, или пепелица, — это грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, которые распространяются по листьям и надземной части растения. В этом году болезни подвергся и знаменитый 200-летний дуб в роще Таганрога, который стал разлагаться и не смог плодоносить.
Эколог Алексей Лебедев рассказал, что для распространения грибкового заболевания нужны особые условия, много влаги, тепла и безветренная погода. Такие условия легко возникают на маленьких огородных хозяйствах, и если болезнь вовремя не вылечить — растения начнут деградировать или вовсе погибнут.
По словам эксперта, мучнистая роса заметно ослабляет иммунитете деревьев, что способствует возникновению других грибков и инфекций, а также их развитию, из-за которых разрушаются стволы деревьев.
«Конечно же, все деревья в Ростовской области мы вряд ли потеряем. Но в каких-то местах, возможно, получим зараженные лесные посадки, где деревья будут чахнуть и засыхать, подверженные влиянию древесных паразитов. При этом заболевание может распространиться и на грибы. Например, на вешенки», — добавил Алексей Лебедев.
Утром четверга, 9 ноября, в центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар на улице Социалистической, 128, где находится старинный дом купцов Парамоновых, построенный 120 лет.
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 07.43 мск, к тому моменту огонь охватил 600 «квадратов» заброшенного здания, а потому спасатели объявили второй ранг сложности.
В ходе работ по ликвидации огня движение по улице Социалистической было перекрыто, и вскоре из окна на верхнем этаже выбрался человек. Ему пришлось спасаться от дыма и пламени, заполнивших помещения, однако непонятно, как мужчина там оказался, ведь дом был расселен. Спустя три часа огонь удалось потушить.
Сообщается, что это уже пятый случай возгорания дома, который планируют снести из-за его аварийного состояния.
Охранникам ЧОПов в Ростовской области позволят сбивать беспилотники на объектах ТЭК, об этом рассказала донской сенатор Ирина Рукавишникова.
Сенатор рассказала, что внесла на рассмотрение законопроект о том, чтобы сотрудники охранных предприятий могли участвовать в защите пространства объекта и по необходимости сбивать беспилотники, угрожающие безопасности топливно-энергетического комплекса.
«Предлагаемый федеральный закон устранит это противоречие, что позволит усилить безопасность на объектах топливно-энергетического комплекса», — заявила Рукавишникова, добавив, что власти планируют уточнить понятие о зона безопасности ТЭК, включив в них воздушное пространство.