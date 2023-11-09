rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

В Ростовской области горят старинные дома и хотят привлечь ЧОП к борьбе с дронами

В Ростовской области горят старинные дома и хотят привлечь ЧОП к борьбе с дронами

9 ноября 2023, 15:45
Фото: 1MI
В Ростовской области горят старинные дома и хотят привлечь ЧОП к борьбе с дронами
В Ростовской области жители переживают за деревья и старинные особняки, а охранников планируют задействовать в защите инфраструктуры региона от беспилотников.

Переполох в зеленой зоне

В беседе с корреспондентом RostovGazeta эколог Алексей Лебедев рассказал, что Ростовская область может столкнуться с тяжелыми последствиями, если не начнет заботиться о больных деревьях.

Напомним, совсем недавно в Ростове зафиксировали случаи заболевания деревьев мучнистой росой.

Мучнистая роса, или пепелица, — это грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, которые распространяются по листьям и надземной части растения. В этом году болезни подвергся и знаменитый 200-летний дуб в роще Таганрога, который стал разлагаться и не смог плодоносить.

Фото: Midjourney

Эколог Алексей Лебедев рассказал, что для распространения грибкового заболевания нужны особые условия, много влаги, тепла и безветренная погода. Такие условия легко возникают на маленьких огородных хозяйствах, и если болезнь вовремя не вылечить — растения начнут деградировать или вовсе погибнут.

По словам эксперта, мучнистая роса заметно ослабляет иммунитете деревьев, что способствует возникновению других грибков и инфекций, а также их развитию, из-за которых разрушаются стволы деревьев.

«Конечно же, все деревья в Ростовской области мы вряд ли потеряем. Но в каких-то местах, возможно, получим зараженные лесные посадки, где деревья будут чахнуть и засыхать, подверженные влиянию древесных паразитов. При этом заболевание может распространиться и на грибы. Например, на вешенки», — добавил Алексей Лебедев.

Пожар в купеческом доме

Утром четверга, 9 ноября, в центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар на улице Социалистической, 128, где находится старинный дом купцов Парамоновых, построенный 120 лет.

Пожар на Социалистической, 128 в РостовеПожар на Социалистической, 128 в Ростове
Пожар на Социалистической, 128 в Ростове
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 07.43 мск, к тому моменту огонь охватил 600 «квадратов» заброшенного здания, а потому спасатели объявили второй ранг сложности.

В ходе работ по ликвидации огня движение по улице Социалистической было перекрыто, и вскоре из окна на верхнем этаже выбрался человек. Ему пришлось спасаться от дыма и пламени, заполнивших помещения, однако непонятно, как мужчина там оказался, ведь дом был расселен. Спустя три часа огонь удалось потушить.

Пять пожаров и снос: что известно о горящем в Ростове Доме Парамоновых
Узнать подробнее

Сообщается, что это уже пятый случай возгорания дома, который планируют снести из-за его аварийного состояния.

ЧОП на страже неба

Охранникам ЧОПов в Ростовской области позволят сбивать беспилотники на объектах ТЭК, об этом рассказала донской сенатор Ирина Рукавишникова.

Сенатор рассказала, что внесла на рассмотрение законопроект о том, чтобы сотрудники охранных предприятий могли участвовать в защите пространства объекта и по необходимости сбивать беспилотники, угрожающие безопасности топливно-энергетического комплекса.

Фото: 1MI

«Предлагаемый федеральный закон устранит это противоречие, что позволит усилить безопасность на объектах топливно-энергетического комплекса», — заявила Рукавишникова, добавив, что власти планируют уточнить понятие о зона безопасности ТЭК, включив в них воздушное пространство.

Читайте также:
Молодая мама из Ростова умерла от ковида во время командировкиМощные магнитные бури будут регулярно: ростовчанам дали прогнозы на два годаГлаву администрации в Ростовской области осудили из-за гибели ребенка на «заброшке»
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Надежда Пустяк#Пожар#МЧС#Спасатели#Деревья#Грибы#Беспилотники#Старинные здания#Последние новости Ростова на сегодня#Безопасность#Закон#Ростов#18+#МЧС России по Ростовской области#Ликвидация огня#Происшествия#Заболевание растений#Мучнистая роса
Подпишитесь
В Батайске цены на проезд в автобусах станут выше, чем в Ростове
Сегодня, 15:45
Масштабная волна коронавируса грозит Ростовской области осенью
Сегодня, 13:02
Молодая мама из Ростова умерла от ковида во время командировки
Сегодня, 14:18
Глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой
Сегодня, 14:06
По QR-коду и паспорту: как ужесточают продажу лекарств в аптеках Ростова
Сегодня, 14:00