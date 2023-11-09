В Ростовской области на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 млн рублей

В документе указано, что в рамках четвертого этапа реализации программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем в 2024 году власти планируют потратить более 300 миллионов рублей на модернизацию систем управления дорогами, замену светофоров и камер. Власти Ростовской области выделят 220 миллионов рублей из бюджета, еще 98,7 миллиона поступят из федерального бюджета. Эти деньги направят на модернизацию подсистем управления светофорами, системы видеонаблюдения, детектирования ДТП и управления перекрестками.