В Ростовской области на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 млн рублей

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В четверг, 9 ноября, власти Ростовской области опубликовали отчет о результатах работы по созданию (внедрению) интеллектуальных транспортных систем на территории Ростовской агломерации, который подготовили к заседанию 13 ноября.
В документе указано, что в рамках четвертого этапа реализации программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем в 2024 году власти планируют потратить более 300 миллионов рублей на модернизацию систем управления дорогами, замену светофоров и камер. Власти Ростовской области выделят 220 миллионов рублей из бюджета, еще 98,7 миллиона поступят из федерального бюджета. Эти деньги направят на модернизацию подсистем управления светофорами, системы видеонаблюдения, детектирования ДТП и управления перекрестками.
Для этого в 2024 году планируется заменить 102 дорожных контроллера, 389 транспортных и пешеходных светофора в Ростове на светодиодные с обратным отсчетом, установить более 590 детекторов дорожного движения и 220 камер видеонаблюдения, а также подключить 98 уже установленных камер к ПО.
«Будут интегрированы существующие камеры видеонаблюдения», — сказано в сообщении.
Ранее в ГИБДД по Ростовской области рассказали, сколько людей погибли в ДТП с начала 2023 года.