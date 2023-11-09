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Published Сегодня, 17:02

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Updated Сегодня, 17:04

В Ростовской области на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 млн рублей

В Ростовской области на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 млн рублей

9 ноября 2023, 17:02
Фото: 1MI
В Ростовской области на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 млн рублей
В Ростовской области в 2024 году планируют потратить на внедрение интеллектуальной транспортной системы и модернизацию дорожного оборудования более 300 миллионов рублей, сведения об этом появились в отчете на портале правительства.

В четверг, 9 ноября, власти Ростовской области опубликовали отчет о результатах работы по созданию (внедрению) интеллектуальных транспортных систем на территории Ростовской агломерации, который подготовили к заседанию 13 ноября.

В документе указано, что в рамках четвертого этапа реализации программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем в 2024 году власти планируют потратить более 300 миллионов рублей на модернизацию систем управления дорогами, замену светофоров и камер. Власти Ростовской области выделят 220 миллионов рублей из бюджета, еще 98,7 миллиона поступят из федерального бюджета. Эти деньги направят на модернизацию подсистем управления светофорами, системы видеонаблюдения, детектирования ДТП и управления перекрестками.

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Для этого в 2024 году планируется заменить 102 дорожных контроллера, 389 транспортных и пешеходных светофора в Ростове на светодиодные с обратным отсчетом, установить более 590 детекторов дорожного движения и 220 камер видеонаблюдения, а также подключить 98 уже установленных камер к ПО.

«Будут интегрированы существующие камеры видеонаблюдения», — сказано в сообщении.

Ранее в ГИБДД по Ростовской области рассказали, сколько людей погибли в ДТП с начала 2023 года.

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