rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2023, 06:12

Published 9 ноября 2023, 06:12

Modified 9 ноября 2023, 06:15

Updated 9 ноября 2023, 06:15

В Сеть попало видео страшного пожара в старинном Доме Парамоновых в Ростове

9 ноября 2023, 06:12
В Ростове загорелся старинный Дом Парамоновых, площадь пожара превысила 600 квадратных метров, рассказали в МЧС региона.

В Ростове пожар охватил старинный особняк Парамоновых на Социалистической, 128. В доме 1900 года постройки четыре этажа, огонь уже успел распространиться на площади в 600 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвуют 61 спасатель и 20 единиц техники.

Видео: МЧС . В Ростове загорелся старинный Дом Парамоновых

Пожару присвоен второй ранг. Локализация на настоящий момент не достигнута.

Информация о происшествии будет уточняться.

Напомним, движение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара.

Читайте также:
Дом Парамоновых полыхает в Ростове-на-Дону утром 9 ноябряСтали известны подробности пожара в Доме Парамоновых в Ростове-на-ДонуДвижение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара 9 ноября
#Алина Заярная#Общество#Город#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Пожар#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика