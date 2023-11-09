В Сеть попало видео страшного пожара в старинном Доме Парамоновых в Ростове

Posted 9 ноября 2023, 06:12
Published 9 ноября 2023, 06:12
Modified 9 ноября 2023, 06:15
Updated 9 ноября 2023, 06:15
В Ростове пожар охватил старинный особняк Парамоновых на Социалистической, 128. В доме 1900 года постройки четыре этажа, огонь уже успел распространиться на площади в 600 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвуют 61 спасатель и 20 единиц техники.
Пожару присвоен второй ранг. Локализация на настоящий момент не достигнута.
Информация о происшествии будет уточняться.
Напомним, движение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара.