В Сеть попало видео страшного пожара в старинном Доме Парамоновых в Ростове

В Ростове пожар охватил старинный особняк Парамоновых на Социалистической, 128. В доме 1900 года постройки четыре этажа, огонь уже успел распространиться на площади в 600 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвуют 61 спасатель и 20 единиц техники.