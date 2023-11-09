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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В Ростове загорелся старинный Дом Парамоновых

В Сеть попало видео страшного пожара в старинном Доме Парамоновых в Ростове

9 ноября 2023, 06:12
Фото: МЧС
В Ростове загорелся старинный Дом Парамоновых
В Ростове загорелся старинный Дом Парамоновых, площадь пожара превысила 600 квадратных метров, рассказали в МЧС региона.

В Ростове пожар охватил старинный особняк Парамоновых на Социалистической, 128. В доме 1900 года постройки четыре этажа, огонь уже успел распространиться на площади в 600 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвуют 61 спасатель и 20 единиц техники.

В Ростове загорелся старинный Дом Парамоновых
Видео: МЧС

Пожару присвоен второй ранг. Локализация на настоящий момент не достигнута.

Информация о происшествии будет уточняться.

Напомним, движение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара.

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