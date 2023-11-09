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В Таганроге из-за опасного заболеваний растений погибает знамений 200-летний дуб

В Таганроге погибает из-за грибка знаменитый 200-летний дуб

9 ноября 2023, 08:48
Фото: pxhere.com
В Таганроге из-за опасного заболеваний растений погибает знамений 200-летний дуб
В Таганроге из-за опасного заболеваний растений погибает знамений 200-летний дуб, заявил эко-активист Дмитрий Беспалов.

Руководитель экспертно-консультационного центра Ботанического сада ЮФУ Антон Папков заявил о распространении в регионе опасного для растений грибкового заболевания — «мученистой росы». Она смогла развиться в Ростовской области из-за частых осадков и сильной жары. Эксперт добавил, что в Ростове от опасного грибка уже начали массово погибать деревья.

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Об этой же проблеме рассказал и эко-активист из Таганрога Дмитрий Беспалов. В приморском городе деревья болеют в роще «Дубки», в том числе знаменитый 200-летний дуб. Его ствол начал разлагаться, а потому впервые дуб не дал плодов. Из-за этого возникла проблема с саженцами.

«Его немедленно надо лечить. Мы постоянно говорим об этом, но сами мы сделать ничего не можем. У нас нет допуска к нему. Это зона особо охраняемой природной территории. На любые действия, которые мы должны совершить, мы должны получить документ», — рассказал Беспалов «Дон ТР».

Ранее ростовчан возмутила вырубка рощи у старого аэропорта.

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