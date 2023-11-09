В Таганроге погибает из-за грибка знаменитый 200-летний дуб

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Руководитель экспертно-консультационного центра Ботанического сада ЮФУ Антон Папков заявил о распространении в регионе опасного для растений грибкового заболевания — «мученистой росы». Она смогла развиться в Ростовской области из-за частых осадков и сильной жары. Эксперт добавил, что в Ростове от опасного грибка уже начали массово погибать деревья.
Об этой же проблеме рассказал и эко-активист из Таганрога Дмитрий Беспалов. В приморском городе деревья болеют в роще «Дубки», в том числе знаменитый 200-летний дуб. Его ствол начал разлагаться, а потому впервые дуб не дал плодов. Из-за этого возникла проблема с саженцами.
«Его немедленно надо лечить. Мы постоянно говорим об этом, но сами мы сделать ничего не можем. У нас нет допуска к нему. Это зона особо охраняемой природной территории. На любые действия, которые мы должны совершить, мы должны получить документ», — рассказал Беспалов «Дон ТР».
Ранее ростовчан возмутила вырубка рощи у старого аэропорта.