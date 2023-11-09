Власти попросили ростовчан не выходить из дома во время ливня

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В Ростове сегодня прошел мощный ливень. Непогода, ожидаемо, стала причиной подтопления сразу нескольких улиц, пробок, роста цен на такси и коммунальных фонтанов.
Власти Ростова заверяют, что уже занялись устранением последствий непогоды. Коммунальщиков прямо во время ливня вывели на улицу для расчистки ливневых канализаций с помощью лопат и граблей.
Также чиновники попросили горожан по возможности не выходить из дома во время ливня и не мешать ликвидировать коллапс, вызванный ливнем. Не стоит оставлять и машины рядом с ливневыми канализациями и под аварийными деревьями.
Ранее в ГИБДД предупредили об опасности на дорогах в Ростовской области из-за непогоды.