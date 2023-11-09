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Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Жителей Ростова попросили во время непогоды по возможности не выходить из дома

Власти попросили ростовчан не выходить из дома во время ливня

9 ноября 2023, 09:40
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Жителей Ростова попросили во время непогоды по возможности не выходить из дома
Жителей Ростова попросили во время непогоды по возможности не выходить из дома, следует из релиза администрации города.

В Ростове сегодня прошел мощный ливень. Непогода, ожидаемо, стала причиной подтопления сразу нескольких улиц, пробок, роста цен на такси и коммунальных фонтанов.

Власти Ростова заверяют, что уже занялись устранением последствий непогоды. Коммунальщиков прямо во время ливня вывели на улицу для расчистки ливневых канализаций с помощью лопат и граблей.

Коммунальщики расчищают ливневую канализациюКоммунальщики расчищают ливневую канализацию
Коммунальщики расчищают ливневую канализацию
Фото: Администраци Ростова

Также чиновники попросили горожан по возможности не выходить из дома во время ливня и не мешать ликвидировать коллапс, вызванный ливнем. Не стоит оставлять и машины рядом с ливневыми канализациями и под аварийными деревьями.

Ранее в ГИБДД предупредили об опасности на дорогах в Ростовской области из-за непогоды.

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