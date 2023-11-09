Власти Ростова объявили, какие маршруты получат новые автобусы до конца года

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В четверг, 9 ноября, глава городской администрации Алексей Логвиненко объявил, что до конца 2023 года в Ростов поступят 42 новых автобуса большого класса.
Департамент транспорта Ростова закупил 10 автобусов на газовом топливе, оставшиеся 32 будут ездить на дизеле. Новые автобусы должны поступить перевозчикам МУП «МТК» и МУП «РТК», они будут обслуживать маршруты №28, 35, 36, 39, 42, 57 и 98.
В комментариях под новостью ростовчане попросили Алексея Логвиненко также рассмотреть вопрос о выпуске на маршруты №4, 51, 61, 3А более вместительных автобусов, поскольку эти маршруты также бывают загружены.
«Добавьте больше автобусов на маршрут 3а, очень сложно уехать на Ростовское море с Карла Маркса, почти всегда переполнены», «На №4 по Портовой утром не впихнуться…», — пожаловались горожане.
Ранее урбанист заявил, что проблемы общественного транспорта в Ростове не удастся полностью решить ближайшие три года.