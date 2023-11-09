Власти Ростовской области хотят избавиться от железной дороги и заработать 10 млн

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Подъездной тупик находится в Азове на улице Дружбы, его начальная стоимость составляет 10,2 миллиона рублей. Один шаг аукциона — 513 тысяч рублей.
Для участия придется внести задаток в размере одного миллиона рублей. Сам аукцион состоится 11 декабря в 11 часов.
Сейчас тупик находится в собственности Ростовской области и принадлежит на праве хозяйственного ведения ГУП РО «РостовАвтоДор».
Добавим, что летом власти уже выставляли тупик на аукцион за эту же сумму и на аналогичных условиях, но теперь его снова хотят продать с молотка. Материал на эту тему читайте по ссылке.