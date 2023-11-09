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Published Сегодня, 08:49

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Updated Сегодня, 08:51

Власти в Ростовской области пытаются продать железнодорожный тупик

Власти Ростовской области хотят избавиться от железной дороги и заработать 10 млн

9 ноября 2023, 08:49
Фото: 1MI

Власти в Ростовской области пытаются продать железнодорожный тупик

В Ростовской области пройдет акцион по продаже железнодорожного пути длиной 1,2 километра, сообщили в правительстве региона.

Подъездной тупик находится в Азове на улице Дружбы, его начальная стоимость составляет 10,2 миллиона рублей. Один шаг аукциона — 513 тысяч рублей.

Для участия придется внести задаток в размере одного миллиона рублей. Сам аукцион состоится 11 декабря в 11 часов.

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Сейчас тупик находится в собственности Ростовской области и принадлежит на праве хозяйственного ведения ГУП РО «РостовАвтоДор».

Добавим, что летом власти уже выставляли тупик на аукцион за эту же сумму и на аналогичных условиях, но теперь его снова хотят продать с молотка. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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