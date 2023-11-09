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В Ростове-на-Дону начало топить улицы из-за ливня утром 9 ноября

«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить

9 ноября 2023, 06:50
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону начало топить улицы из-за ливня утром 9 ноября

В Ростове-на-Дону из-за прошедшего дождя ливневки не справились со своей задачей, что привело к подтоплениям, сообщили местные жители в соцсетях.

Утром в четверг, 9 ноября, на улице Ставского появились потоки воды, которые с возвышения льются на дорогу, что напоминает водопад. Местные жители назвали это «ростовским чудом природы».

Фото: Это Ростов - ТГ

Проблемы также появились на улице Малиновского, где дороги скрылись под водой. Но движение автомобилей здесь не останавливали, поэтому водители снижают скорость и проезжают по лужам.

Центр Ростова затопило из-за порыва водопровода
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Кроме того, ростовчане заявили о проблемах у детей добраться до школы из-за подтопленных территорий. Добавим, что официальной информации о происходящем не поступало.

Ранее центр Ростова затопило из-за порыва водопровода. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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