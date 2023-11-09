«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Утром в четверг, 9 ноября, на улице Ставского появились потоки воды, которые с возвышения льются на дорогу, что напоминает водопад. Местные жители назвали это «ростовским чудом природы».
Проблемы также появились на улице Малиновского, где дороги скрылись под водой. Но движение автомобилей здесь не останавливали, поэтому водители снижают скорость и проезжают по лужам.
Кроме того, ростовчане заявили о проблемах у детей добраться до школы из-за подтопленных территорий. Добавим, что официальной информации о происходящем не поступало.
Ранее центр Ростова затопило из-за порыва водопровода. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.