Врач-нарколог оценил возможности использования искусственного интеллекта в медицине

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:54
Нарколог Олег Викторович Стеценко выразил свое мнение о нововведении. Он указывает на то, что доступ к информации и консультациям через электронные карты пациента являются очень полезными инструментами для врачей при специфических заболеваниях. Однако нейросети, по его словам, принимают конкретные решения, которые могут быть провокационными и вредными. Поэтому он против использования ИИ для установления диагноза, пишет ИА RuNews24.ru.
Стеценко отмечает, что только врач может нести ответственность за свои решения при постановке диагноза, так как человеческий организм очень сложен, и медицина требует особой тонкости. По его мнению, нейросети могут помогать врачам, предоставляя дополнительную информацию, но не должны ставить диагнозы.
Планируется, что такая система помощи медикам будет распространена и в регионах. Для этого потребуются только компьютеры и интернет, которые уже есть в больницах. Это позволит использовать технологию в крупных центрах, где уже применяются электронные медицинские карты.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркивает, что система ИИ будет активироваться, когда врач захочет установить заключительный диагноз после осмотра пациента. Если диагноз, предложенный нейросетью, отличается от того, который написал врач, система предупредит об этом. Однако окончательное решение останется за врачом.