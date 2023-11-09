Врач-нарколог оценил возможности использования искусственного интеллекта в медицине

Нарколог Олег Викторович Стеценко выразил свое мнение о нововведении. Он указывает на то, что доступ к информации и консультациям через электронные карты пациента являются очень полезными инструментами для врачей при специфических заболеваниях. Однако нейросети, по его словам, принимают конкретные решения, которые могут быть провокационными и вредными. Поэтому он против использования ИИ для установления диагноза, пишет ИА RuNews24.ru.