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Ростовчане заявили о взорвавшейся после ДТП фуре 8 ноября

Жители Ростовской области заявили о взорвавшейся фуре

9 ноября 2023, 04:48
Фото: 1MI

Ростовчане заявили о взорвавшейся после ДТП фуре 8 ноября

В Ростовской области столкнулись два грузовика и один из них загорелся, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, происшествие случилось вечером в среду, 8 ноября, на трассе М-4 «Дон». В районе села Раздольное произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

«Одна из фур рванула и загорелась. О судьбе водителей информации нет», — написал автор.

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Очевидцы рассказали, что проезд в этой зоне был перекрыт, так как пожарные в это время тушили загоревшийся автомобиль. Что именно стало причиной аварии, не раскрывается.

Ранее смертельное ДТП с участием четырех машин произошло на трассе в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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