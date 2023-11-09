Жители Ростовской области заявили о взорвавшейся фуре

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По их словам, происшествие случилось вечером в среду, 8 ноября, на трассе М-4 «Дон». В районе села Раздольное произошло столкновение двух грузовых автомобилей.
«Одна из фур рванула и загорелась. О судьбе водителей информации нет», — написал автор.
Очевидцы рассказали, что проезд в этой зоне был перекрыт, так как пожарные в это время тушили загоревшийся автомобиль. Что именно стало причиной аварии, не раскрывается.
Ранее смертельное ДТП с участием четырех машин произошло на трассе в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.