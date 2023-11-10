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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Астроном Невский рассказал, как магнитные бури влияют на ростовчан и что с этим делать

Астроном Невский рассказал, как магнитные бури влияют на ростовчан, и что делать

10 ноября 2023, 12:51
Фото: Midjourney
Астроном Невский рассказал, как магнитные бури влияют на ростовчан и что с этим делать

Астроном Невский рассказал, как справляться с магнитными бурями в Ростове

Здоровый человек не замечает влияние на самочувствие магнитных бурь. От них в основном страдают люди с ослабленным иммунитетом, сообщил RostovGazeta астроном ЮФУ Александр Невский.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два года интенсивность магнитных бурь будет нарастать. Это связано с тем, что солнце сейчас находится в активной фазе.

От влияния магнитных бурь страдают метеозависимые люди. Однако эксперты уверенны, что речь идет о людях с ослабленным иммунитетом.

«Ухудшение самочувствия от магнитных бурь больше возникает на подсознательном уровне. Поэтому совет здесь может быть только один — не прислушиваться к новостям о появлении магнитных бурь и не ждать их», — отмечает Александр Невский.

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Собеседник подчеркивает, что магнитные бури в Ростовской области не настолько сильны, чтобы приводить к каким-то последствиям для здоровья.

Астроном прогнозирует, что в ближайшее время магнитные бури могут возникнуть с 22 по 26 ноября, и 3–4 декабря.

В ближайший месяц магнитные бури могут возникнуть с 22 по 26 ноября, и 3–4 декабря.В ближайший месяц магнитные бури могут возникнуть с 22 по 26 ноября, и 3–4 декабря.
В ближайший месяц магнитные бури могут возникнуть с 22 по 26 ноября, и 3–4 декабря.
Фото: пресс-служба ЮФУ

По словам эксперта, Солнце, приближаясь к пику своей активности, не всегда ведет себя предсказуемо. Поэтому при определенном стечении обстоятельств, полярное сияние, вызванное магнитной бурей, может повториться. Хотя, по прогнозам собеседника, это маловероятно.

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