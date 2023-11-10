Астроном Невский рассказал, как магнитные бури влияют на ростовчан, и что делать

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два года интенсивность магнитных бурь будет нарастать. Это связано с тем, что солнце сейчас находится в активной фазе.
От влияния магнитных бурь страдают метеозависимые люди. Однако эксперты уверенны, что речь идет о людях с ослабленным иммунитетом.
«Ухудшение самочувствия от магнитных бурь больше возникает на подсознательном уровне. Поэтому совет здесь может быть только один — не прислушиваться к новостям о появлении магнитных бурь и не ждать их», — отмечает Александр Невский.
Собеседник подчеркивает, что магнитные бури в Ростовской области не настолько сильны, чтобы приводить к каким-то последствиям для здоровья.
Астроном прогнозирует, что в ближайшее время магнитные бури могут возникнуть с 22 по 26 ноября, и 3–4 декабря.
По словам эксперта, Солнце, приближаясь к пику своей активности, не всегда ведет себя предсказуемо. Поэтому при определенном стечении обстоятельств, полярное сияние, вызванное магнитной бурей, может повториться. Хотя, по прогнозам собеседника, это маловероятно.