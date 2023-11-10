Банк «Центр-инвест» организовал сессию «Стажериум: развивай талант во власти»

Банк «Центр-инвест» активно продвигает модель ответственного бизнеса ESG, поддерживает образовательные и культурные проекты, создает условия для развития талантов в регионе и повышения их конкурентоспособности как на локальном, так и на мировом уровне в интересах сегодняшнего и будущих поколений.