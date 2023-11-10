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Банк «Центр-инвест» организовал сессию «Стажериум: развивай талант во власти»

Банк «Центр-инвест» организовал сессию «Стажериум: развивай талант во власти»

10 ноября 2023, 10:30
Фото: Midjourney
9 ноября в «Точке кипения» состоялась отборочная форсайт-сессия конкурса «Стажериум: развивай талант во власти», которую совместно провели Южно-Российский институт управления РАНХиГС и банк «Центр-инвест».

В сессии приняли участие 70 студентов, которые работали в проектных командах под руководством преподавателей института и наставников из регионального правительства. Их задачей было найти решение проблем получения государственных и муниципальных услуг, основываясь на клиентоцентричном подходе.

Отборочная форсайт-сессия проводилась в рамках проекта «Методика взаимодействия студентов вузов Ростовской области и органов публичной власти региона с целью прохождения стажировок и разработки инновационных проектов для решения проблем в деятельности органов власти». Победители этого этапа получили возможность пройти стажировку в региональных органах власти.

Фото: Центр-инвест

«Мы убеждены, что партнерская работа между вузами, бизнесом и государственными учреждениями имеет огромный потенциал для создания новаторских решений и общественного развития. Сообща мы можем достичь больших высот и создать по-настоящему клиентоцентричное государство», — прокомментировал начальник управления розничных продуктов банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка.

Банк «Центр-инвест» активно продвигает модель ответственного бизнеса ESG, поддерживает образовательные и культурные проекты, создает условия для развития талантов в регионе и повышения их конкурентоспособности как на локальном, так и на мировом уровне в интересах сегодняшнего и будущих поколений.

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