Банк «Центр-инвест» организовал сессию «Стажериум: развивай талант во власти»

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В сессии приняли участие 70 студентов, которые работали в проектных командах под руководством преподавателей института и наставников из регионального правительства. Их задачей было найти решение проблем получения государственных и муниципальных услуг, основываясь на клиентоцентричном подходе.
Отборочная форсайт-сессия проводилась в рамках проекта «Методика взаимодействия студентов вузов Ростовской области и органов публичной власти региона с целью прохождения стажировок и разработки инновационных проектов для решения проблем в деятельности органов власти». Победители этого этапа получили возможность пройти стажировку в региональных органах власти.
«Мы убеждены, что партнерская работа между вузами, бизнесом и государственными учреждениями имеет огромный потенциал для создания новаторских решений и общественного развития. Сообща мы можем достичь больших высот и создать по-настоящему клиентоцентричное государство», — прокомментировал начальник управления розничных продуктов банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка.
Банк «Центр-инвест» активно продвигает модель ответственного бизнеса ESG, поддерживает образовательные и культурные проекты, создает условия для развития талантов в регионе и повышения их конкурентоспособности как на локальном, так и на мировом уровне в интересах сегодняшнего и будущих поколений.