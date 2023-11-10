Банк ЗЕНИТ дарит скидки в «черную пятницу»

Для участия необходимо оформить заявку через специальную форму на сайте или в офисе Банка в период проведения акции. Клиентам доступны потребительские кредиты до 5 млн рублей и на срок до 5 лет. Решение об одобрении интернет-заявок Банк принимает в течение пяти минут, а заемные средства предоставляет за одно посещение офиса.