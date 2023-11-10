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Банк ЗЕНИТ дарит скидки в «черную пятницу»

Банк ЗЕНИТ дарит скидки в «черную пятницу»

10 ноября 2023, 12:41
Фото: ПАО Банк ЗЕНИТ.
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Банк ЗЕНИТ в преддверии «черной пятницы» запускает акцию «Распродажа» по потребительским кредитам. Клиенты могут получить скидку на первый месяц обслуживания кредита. Предложение действительно с 8 по 30 ноября 2023 года включительно.

Для участия необходимо оформить заявку через специальную форму на сайте или в офисе Банка в период проведения акции. Клиентам доступны потребительские кредиты до 5 млн рублей и на срок до 5 лет. Решение об одобрении интернет-заявок Банк принимает в течение пяти минут, а заемные средства предоставляет за одно посещение офиса.

Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банков-партнеров. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.

Подробные условия об акции размещены на сайте банка.

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