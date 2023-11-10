Банк ЗЕНИТ дарит скидки в «черную пятницу»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Для участия необходимо оформить заявку через специальную форму на сайте или в офисе Банка в период проведения акции. Клиентам доступны потребительские кредиты до 5 млн рублей и на срок до 5 лет. Решение об одобрении интернет-заявок Банк принимает в течение пяти минут, а заемные средства предоставляет за одно посещение офиса.
Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банков-партнеров. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.
Подробные условия об акции размещены на сайте банка.