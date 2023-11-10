Будет очень холодно: Ростовскую область накроет заморозками на выходных

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Утром в субботу, 11 ноября, из-за дождя, тумана и низкой температуры возможно появление гололеда на дорогах. В эти сутки скорость ветра составит около 11 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют, что днем в северных территориях будет до +6 градусов, а в Ростове и на юге области — до +14 градусов. Ночью температура опустится до +1 градуса, а в северных и западных районах будет до –4 градусов.
В воскресенье, 12 ноября, несмотря на кратковременные осадки по всей Ростовской области, ожидается небольшое потепление. Воздух в Ростове прогреется до +17 градусов днем, а в других районах будет около 13 градусов.
При этом ночью снова похолодает до +5…+8 °С, а на севере области ожидается около двух градусов. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев.