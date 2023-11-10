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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Ростовской области с 12 ноября

Будет очень холодно: Ростовскую область накроет заморозками на выходных

10 ноября 2023, 10:58
Фото: Midjourney

Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Ростовской области с 12 ноября

В Ростовской области на выходных в ночное время температура может опускаться ниже нуля, сообщили синоптики.

Утром в субботу, 11 ноября, из-за дождя, тумана и низкой температуры возможно появление гололеда на дорогах. В эти сутки скорость ветра составит около 11 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что днем в северных территориях будет до +6 градусов, а в Ростове и на юге области — до +14 градусов. Ночью температура опустится до +1 градуса, а в северных и западных районах будет до –4 градусов.

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В воскресенье, 12 ноября, несмотря на кратковременные осадки по всей Ростовской области, ожидается небольшое потепление. Воздух в Ростове прогреется до +17 градусов днем, а в других районах будет около 13 градусов.

При этом ночью снова похолодает до +5…+8 °С, а на севере области ожидается около двух градусов. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Заморозки
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