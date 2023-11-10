Дело на экс-главу Ростовского обслуда Золотареву завели после показания судей

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По информации агентства, после этих показаний возбудили уголовное дело, ей вменяют в вину спорный приговор адвокату. Речь идет об осужденном за хищении денег бизнесмена Александра Хуруджи.
Говорится, что адвокат похитил у компании АО «Энергия» более 47 миллионов рублей. А за это ему назначили 2,5 года заключения, прокуратура хотела ужесточить наказание, но его оставили в силе.
«Следователи обнаружили важные для уголовного дела детали еще в блокнотах Золотаревой, которые она держала в своем рабочем кабинете», — говорится в публикации.
Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее Верховный суд признал законным дело против экс-председателя Ростовского облсуда.