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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

Дело на экс-главу Ростовского обслуда Золотареву завели после показания судей

Дело на экс-главу Ростовского обслуда Золотареву завели после показания судей

10 ноября 2023, 12:25
Фото: 1MI
Дело на экс-главу Ростовского обслуда Золотареву завели после показания судей
Четверо судей и двое прокуроров дали показания на экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву, сообщает РАПСИ.

По информации агентства, после этих показаний возбудили уголовное дело, ей вменяют в вину спорный приговор адвокату. Речь идет об осужденном за хищении денег бизнесмена Александра Хуруджи.

Говорится, что адвокат похитил у компании АО «Энергия» более 47 миллионов рублей. А за это ему назначили 2,5 года заключения, прокуратура хотела ужесточить наказание, но его оставили в силе.

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«Следователи обнаружили важные для уголовного дела детали еще в блокнотах Золотаревой, которые она держала в своем рабочем кабинете», — говорится в публикации.

Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее Верховный суд признал законным дело против экс-председателя Ростовского облсуда.

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