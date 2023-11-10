Движение перекроют в Ростове из-за уничтожения деревьев

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Ограничения будут действовать с 08.00 до 17 часов. Это касается улицы Суворова на участке от переулка Крепостной до Нахичеванского, где нельзя будет проехать.
В это время пройдут работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Запреты касаются всех видов транспорта, поэтому водителям придется искать альтернативные маршруты.
Ранее стало известно, что в донском регионе на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 миллиона рублей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого в Ростове-на-Дону показали, как будут выглядеть пути скоростного трамвая.