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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

Движение перекроют на Суворова в Ростове-на-Дону 11 ноября

Движение перекроют в Ростове из-за уничтожения деревьев

10 ноября 2023, 07:54
Фото: 1MI
Движение перекроют на Суворова в Ростове-на-Дону 11 ноября

Движение перекроют на Суворова в Ростове-на-Дону 11 ноября

В Ростове-на-Дону на участке улицы Суворова в субботу, 11 ноября, ограничат движение, сообщили в Департаменте транспорта.

Ограничения будут действовать с 08.00 до 17 часов. Это касается улицы Суворова на участке от переулка Крепостной до Нахичеванского, где нельзя будет проехать.

В это время пройдут работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Запреты касаются всех видов транспорта, поэтому водителям придется искать альтернативные маршруты.

В Ростовской области на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 млн рублей
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Ранее стало известно, что в донском регионе на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 миллиона рублей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого в Ростове-на-Дону показали, как будут выглядеть пути скоростного трамвая.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Трамвай#Транспорт#Деревья#Ограничения#Движение#Камеры#Дороги#Снос#Водители#Регион#Аварийные деревья#Маршруты#Светофоры
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