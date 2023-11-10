Эффективность развития виноделия в РФ обсудили на винодельческом форуме

Основным вопросом стало определение основных направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, виноградарство и виноделие в России за последние годы перешли из нишевой сферы в одну из самых активно развивающихся отраслей сельского хозяйства. Увеличиваются площади виноградных насаждений, улучшается культура виноделия, а качество российских вин постоянно растет. Об этом пишет gorod55.