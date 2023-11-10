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Эффективность развития виноделия в РФ обсудили на винодельческом форуме

Эффективность развития виноделия в РФ обсудили на винодельческом форуме

10 ноября 2023, 17:52
Фото: piqsels.com
На Втором Российском винодельческом форуме активно обсуждались программы государственной поддержки виноделия. Пленарная сессия под названием «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» прошла 9 ноября в рамках данного мероприятия.

Организаторами форума выступили Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства РФ. Информационным партнером был назначен медиахолдинг 1MI.

Основным вопросом стало определение основных направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, виноградарство и виноделие в России за последние годы перешли из нишевой сферы в одну из самых активно развивающихся отраслей сельского хозяйства. Увеличиваются площади виноградных насаждений, улучшается культура виноделия, а качество российских вин постоянно растет. Об этом пишет gorod55.

Патрушев отметил, что в прошлом году общая площадь виноградных насаждений превысила 100 тыс. га. В текущем году планируется добавить еще более 5 тыс. га новых виноградников, и с учетом обновления старых насаждений общая площадь достигнет 103 тыс. га. Прогнозируется хороший урожай винограда — более 760 тыс. тонн. Кроме того, продолжает расти объем производства виноматериала.

Министр подчеркнул, что все механизмы госрегулирования и поддержки, включая закон «О вине», ежегодно подтверждают свою эффективность, способствуя балансу на рынке винограда и вина и стимулируя развитие отрасли.

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов подчеркнул важность протекционистских мер, повышения таможенных пошлин и акцизов, которые оказывают поддержку отечественным виноделам. Евтухов выделил производство винодельческого оборудования и продвижение российского вина как ключевые аспекты для будущего развития отрасли.

На форуме также было анонсировано обсуждение закона, требующего 50% доли российских вин в розничных продажах. Участники подчеркнули важность обсуждения рекламы отечественного вина в СМИ и развития маркетинга российских вин.

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