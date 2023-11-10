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Глава администрации Ростова открыл комментарии в своем Telegram-канале

Глава администрации Ростова открыл комментарии в своем Telegram-канале

10 ноября 2023, 10:42
Фото: 1MI
Глава администрации Ростова открыл комментарии в своем Telegram-канале
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко открыл комментарии в своем канале в Telegram.

Он часто оповещает жителей города о новых событиях и планах по дальнейшему развитию донской столицы. Но обсуждать эти темы у него на странице горожане не могли, так как комментарии были закрыты.

Теперь настройки поменяли и любой желающий может выразить свое мнение по поводу той или иной новости. Судя по количеству комментариев, местным жителям это решение понравилось.

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Некоторые пользователи рассказываются главе администрации о появившихся проблемах, в том числе о мусорных очагах. Тогда появляются представители власти и задают горожанам уточняющие вопросы.

Каждая публикация набирает десятки комментариев.

Ранее донской губернатор Голубев пригрозил подписчикам блокировками в своем Telegram-канале.

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