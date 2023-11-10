Глава администрации Ростова открыл комментарии в своем Telegram-канале

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Он часто оповещает жителей города о новых событиях и планах по дальнейшему развитию донской столицы. Но обсуждать эти темы у него на странице горожане не могли, так как комментарии были закрыты.
Теперь настройки поменяли и любой желающий может выразить свое мнение по поводу той или иной новости. Судя по количеству комментариев, местным жителям это решение понравилось.
Некоторые пользователи рассказываются главе администрации о появившихся проблемах, в том числе о мусорных очагах. Тогда появляются представители власти и задают горожанам уточняющие вопросы.
Каждая публикация набирает десятки комментариев.
Ранее донской губернатор Голубев пригрозил подписчикам блокировками в своем Telegram-канале.