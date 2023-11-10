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Как экс-генералы и блогеры принижают достоинства российской армии

Как экс-генералы и блогеры принижают достоинства российской армии

10 ноября 2023, 20:09
Фото: 1MI
В Соединенных Штатах Америки Вооруженные Силы Российской Федерации заняли первое место в рейтинге армий по показателю «Мощь армии» в престижном журнале US News & World Report. Тем самым ВС РФ получили признание от геополитического противника.

Однако внутри страны достижения и заслуги армии часто недооцениваются. Особенно активными критиками стали генералы — депутаты Государственной думы и военные корреспонденты.

Аналитики Запада оценили Вооруженные Силы РФ в 94,3 балла из 100 возможных по показателю «Мощь армии». В двух других подкатегориях — «Политическое влияние» и «Лидер» российская армия получила по 100 баллов из 100 возможных. В опросе участвовали только иностранные эксперты, включая представителей НАТО.

Самыми яростными критиками собственных вооруженных сил стали последователи псевдопатриотического лагеря. Именно они создают в СМИ недооцененный образ армии, считают журналисты издания newizv.ru.

Корреспонденты задаются вопросом: если армия находится в катастрофическом состоянии, то кто, если не бывшие генералы, привел ее туда? Ведь именно они руководили солдатами и офицерами, занимая высокие должности.

Критикуют армию и представители медиа. Некоторые люди провозгласили себя журналистами, политологами, военными стратегами. Их роль заключается в основном в перепостах видеороликов Министерства обороны, которые сопровождаются непрофессиональными комментариями.

Их фамилии хорошо известны: Романов, Алехин, Федоров, Рассказов, Борисенко, Коц. Они утверждают, что российская армия уступает противнику, командиры некомпетентны, на фронте есть проблемы.

В то же время военные корреспонденты восхищаются ЧВК «Вагнер» и другими добровольческими формированиями. Например, Александр Коц так говорит о «Вагнере: Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». По мнению журналистов, такие высказывания игнорируют заслуги профессиональных военных и их локальные победы.

Корреспонденты напоминают, что российская армия контролирует Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Противник потерял значительное количество военной техники. По мнению авторов, государство должно восстановить порядок в информационном пространстве и начать поддерживать боевую армию.

#Общество
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