Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
Однако внутри страны достижения и заслуги армии часто недооцениваются. Особенно активными критиками стали генералы — депутаты Государственной думы и военные корреспонденты.
Аналитики Запада оценили Вооруженные Силы РФ в 94,3 балла из 100 возможных по показателю «Мощь армии». В двух других подкатегориях — «Политическое влияние» и «Лидер» российская армия получила по 100 баллов из 100 возможных. В опросе участвовали только иностранные эксперты, включая представителей НАТО.
Самыми яростными критиками собственных вооруженных сил стали последователи псевдопатриотического лагеря. Именно они создают в СМИ недооцененный образ армии, считают журналисты издания newizv.ru.
Корреспонденты задаются вопросом: если армия находится в катастрофическом состоянии, то кто, если не бывшие генералы, привел ее туда? Ведь именно они руководили солдатами и офицерами, занимая высокие должности.
Критикуют армию и представители медиа. Некоторые люди провозгласили себя журналистами, политологами, военными стратегами. Их роль заключается в основном в перепостах видеороликов Министерства обороны, которые сопровождаются непрофессиональными комментариями.
Их фамилии хорошо известны: Романов, Алехин, Федоров, Рассказов, Борисенко, Коц. Они утверждают, что российская армия уступает противнику, командиры некомпетентны, на фронте есть проблемы.
В то же время военные корреспонденты восхищаются ЧВК «Вагнер» и другими добровольческими формированиями. Например, Александр Коц так говорит о «Вагнере: Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». По мнению журналистов, такие высказывания игнорируют заслуги профессиональных военных и их локальные победы.
Корреспонденты напоминают, что российская армия контролирует Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Противник потерял значительное количество военной техники. По мнению авторов, государство должно восстановить порядок в информационном пространстве и начать поддерживать боевую армию.