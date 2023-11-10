Как экс-генералы и блогеры принижают достоинства российской армии

В то же время военные корреспонденты восхищаются ЧВК «Вагнер» и другими добровольческими формированиями. Например, Александр Коц так говорит о «Вагнере: Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». По мнению журналистов, такие высказывания игнорируют заслуги профессиональных военных и их локальные победы.