Как ростовский ученый Жданов встречался с гипнотизером Мессингом

Как это делал Мессинг? Как он чувствовал людей? Я верю в то, что мысли людей можно почувствовать. Дело в том, что я работаю врачом консультативной поликлиники много лет. И есть пациенты, которые ничего не говорят, они просто сидят молча. Но даже их присутствие в кабинете страшно давит на тебя, ты чувствуешь жуткий негатив, который исходит от них. Бывает наоборот. Пришел человек, сел рядом с тобой. Он тоже молчит. Ничего вроде не говорит. А от него столько добра и любви исходит и так радостно и приятно с этим человеком находиться рядом, что не хочется, чтобы он уходил.