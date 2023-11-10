Как ростовский ученый Жданов встречался с гипнотизером Мессингом

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Рассказывал также и о другом не менее известном человеке Вольфе Мессинге. Он был знаменитым гипнотизером, выступал в Советском Союзе с так называемыми психологическими опытами.
Как-то мне пришлось лечить уже как врачу одну очень приятную женщину-корректора. Она мне рассказала, что Мессинг избавил ее от мигрени. А до встречи с ним она страдала головными болями много лет, и никто не мог ей помочь. А Вольф Мессинг вылечил.
Потом мне приходилось еще встречать людей, которым помог Мессинг. Честно признаюсь, все это я считал силой убеждения великого гипнотизера. Ведь вера людей в целителя тоже лечит. И это доказано наукой.
Но, помню, как-то одна из моих тетушек рассказала мне о том, как она была на встрече с Мессингом и он ее попросил покинуть зал. Почему? А потому что она все время сидела и думала, что ничего у этого гипнотизера не получится, что он простой фокусник, а люди верят в его целительство. Все ее думы на эти темы закончились тем, что к ней подошел Мессинг и попросил покинуть зал, так как она мешает ему работать. Она была потрясена.
Кстати, моя пациентка, которую вылечил Мессинг на своем сеансе, не жаловалась ему. Она просто сидела в зале. Он сам подошел к ней и сказал, что она страдает мигренью и он ее вылечит.
Как это делал Мессинг? Как он чувствовал людей? Я верю в то, что мысли людей можно почувствовать. Дело в том, что я работаю врачом консультативной поликлиники много лет. И есть пациенты, которые ничего не говорят, они просто сидят молча. Но даже их присутствие в кабинете страшно давит на тебя, ты чувствуешь жуткий негатив, который исходит от них. Бывает наоборот. Пришел человек, сел рядом с тобой. Он тоже молчит. Ничего вроде не говорит. А от него столько добра и любви исходит и так радостно и приятно с этим человеком находиться рядом, что не хочется, чтобы он уходил.
Вот в эту человеческую энергию добра и зла я верю. Потому как чувствую ее отчасти. Пусть и на чисто психологическом уровне.
Но каким образом чувствовал людей Мессинг? И не просто чувствовал, а еще и мог лечить. Мои пациенты тому пример.
И вот неожиданно для себя я кое-что понял. Дело в том, что когда я бываю в гостях у мамы, то всегда стараюсь зайти в папин кабинет, посидеть в его кресле и, конечно, посмотреть книги отца. Мой папа, Минас Георгиевич Багдыков, был заслуженным врачом России, ученым, исследователем и краеведом. Отец много лет проработал в Ростовском государственном медицинском институте доцентом на кафедре хирургии факультета усовершенствования врачей, был начмедом медико-санитарной части «Ростсельмаша». Человеком он был любознательным и общительным.
Совершенно случайно в его библиотеке я увидел книгу Юрия Андреевича Жданова, которая называется «Взгляд в прошлое» («Феникс». 2004 год). И на странице 290 прочитал о том, как Юрий Андреевич познакомился с Мессингом, когда тот был на гастролях в Ростове. Перед этой встречей Жданов прочитал книгу Вольфа Мессинга «Я − телепат». Ее издал журналист Мих. Васильев, воспроизведя в памяти истории, которые рассказывал ему выдающийся телепат и гипнотизер.
Жданов подробно описывает в этой книге свои встречи с Мессингом. Конечно, касается вопросов необычных способностей телепата.
«Вольф Григорьевич рассказал мне, как он устранял мигрень у отдельных зрителей во время сеанса. У зрителя с головной болью он по размерам зрачка устанавливал, какое полушарие затронуто мигренью. Это полушарие противоположно тому глазу, где зрачок сужен: спазм передается в мозг по перекрестным нервным путям. Мессинг прикасался руками к больному полушарию и с помощью гипнотического воздействия снимал боль. Совершенно очевидно, что гипноз − важнейшая способность телепата.
Многие явления человеческой психики, многие процессы, протекающие в головном мозге, еще не объяснены. Но непонятным является не только бессознательное: поди пойми, как и почему, по каким нервным путям и синапсам, в каких системах реализуется исполнение приказа: «Пойди, зажги свет». Не говоря уже о более сложных вещах».
Эти мысли Юрия Андреевича Жданова еще раз убедили меня в том, что в человеке скрыты большие способности и не каждый знает резервные возможности своего организма.
Когда-то в юности я считал, что в двадцать первом веке люди достигнут высокого уровня научного развития, значительно продлят человеческую жизнь, научатся лечить ранее неизлечимые и наследственные болезни, будут летать на другие планеты. Но будущее, которое я увидел, оказалось, к несчастью, совсем другим. Правда, к этому моему разочарованию ни Юрий Андреевич Жданов, ни Вольф Мессинг никакого отношения не имеют. Это, как я люблю говорить, уже совсем другая история.
Георгий Багдыков