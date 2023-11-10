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Встречи известного Ростовского ученого Жданова с гипнотизером Мессингом

Как ростовский ученый Жданов встречался с гипнотизером Мессингом

10 ноября 2023, 08:02
Фото: Midjourney
Встречи известного Ростовского ученого Жданова с гипнотизером Мессингом

Краевед Багдыков: ростовский ученый Жданов встречался с гипнотизером Мессингом

Я уже рассказывал читателям RostovGazeta о своих встречах с легендарным ректором Ростовского государственного университета, прославленным ученым Юрием Андреевичем Ждановым.

Рассказывал также и о другом не менее известном человеке Вольфе Мессинге. Он был знаменитым гипнотизером, выступал в Советском Союзе с так называемыми психологическими опытами.

Как-то мне пришлось лечить уже как врачу одну очень приятную женщину-корректора. Она мне рассказала, что Мессинг избавил ее от мигрени. А до встречи с ним она страдала головными болями много лет, и никто не мог ей помочь. А Вольф Мессинг вылечил.

Потом мне приходилось еще встречать людей, которым помог Мессинг. Честно признаюсь, все это я считал силой убеждения великого гипнотизера. Ведь вера людей в целителя тоже лечит. И это доказано наукой.

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Но, помню, как-то одна из моих тетушек рассказала мне о том, как она была на встрече с Мессингом и он ее попросил покинуть зал. Почему? А потому что она все время сидела и думала, что ничего у этого гипнотизера не получится, что он простой фокусник, а люди верят в его целительство. Все ее думы на эти темы закончились тем, что к ней подошел Мессинг и попросил покинуть зал, так как она мешает ему работать. Она была потрясена.

Кстати, моя пациентка, которую вылечил Мессинг на своем сеансе, не жаловалась ему. Она просто сидела в зале. Он сам подошел к ней и сказал, что она страдает мигренью и он ее вылечит.

Кстати, моя пациентка, которую вылечил Мессинг на своем сеансе, не жаловалась ему. Кстати, моя пациентка, которую вылечил Мессинг на своем сеансе, не жаловалась ему.
Кстати, моя пациентка, которую вылечил Мессинг на своем сеансе, не жаловалась ему.
Фото: wikimedia.org/cc0

Как это делал Мессинг? Как он чувствовал людей? Я верю в то, что мысли людей можно почувствовать. Дело в том, что я работаю врачом консультативной поликлиники много лет. И есть пациенты, которые ничего не говорят, они просто сидят молча. Но даже их присутствие в кабинете страшно давит на тебя, ты чувствуешь жуткий негатив, который исходит от них. Бывает наоборот. Пришел человек, сел рядом с тобой. Он тоже молчит. Ничего вроде не говорит. А от него столько добра и любви исходит и так радостно и приятно с этим человеком находиться рядом, что не хочется, чтобы он уходил.

Вот в эту человеческую энергию добра и зла я верю. Потому как чувствую ее отчасти. Пусть и на чисто психологическом уровне.

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Но каким образом чувствовал людей Мессинг? И не просто чувствовал, а еще и мог лечить. Мои пациенты тому пример.

И вот неожиданно для себя я кое-что понял. Дело в том, что когда я бываю в гостях у мамы, то всегда стараюсь зайти в папин кабинет, посидеть в его кресле и, конечно, посмотреть книги отца. Мой папа, Минас Георгиевич Багдыков, был заслуженным врачом России, ученым, исследователем и краеведом. Отец много лет проработал в Ростовском государственном медицинском институте доцентом на кафедре хирургии факультета усовершенствования врачей, был начмедом медико-санитарной части «Ростсельмаша». Человеком он был любознательным и общительным.

Отец был начмедом медико-санитарной части «Ростсельмаша». Отец был начмедом медико-санитарной части «Ростсельмаша».
Отец был начмедом медико-санитарной части «Ростсельмаша».
Фото: pastvu.com

Совершенно случайно в его библиотеке я увидел книгу Юрия Андреевича Жданова, которая называется «Взгляд в прошлое» («Феникс». 2004 год). И на странице 290 прочитал о том, как Юрий Андреевич познакомился с Мессингом, когда тот был на гастролях в Ростове. Перед этой встречей Жданов прочитал книгу Вольфа Мессинга «Я − телепат». Ее издал журналист Мих. Васильев, воспроизведя в памяти истории, которые рассказывал ему выдающийся телепат и гипнотизер.

Жданов подробно описывает в этой книге свои встречи с Мессингом. Конечно, касается вопросов необычных способностей телепата.

«Вольф Григорьевич рассказал мне, как он устранял мигрень у отдельных зрителей во время сеанса. У зрителя с головной болью он по размерам зрачка устанавливал, какое полушарие затронуто мигренью. Это полушарие противоположно тому глазу, где зрачок сужен: спазм передается в мозг по перекрестным нервным путям. Мессинг прикасался руками к больному полушарию и с помощью гипнотического воздействия снимал боль. Совершенно очевидно, что гипноз − важнейшая способность телепата.

Многие явления человеческой психики, многие процессы, протекающие в головном мозге, еще не объяснены. Но непонятным является не только бессознательное: поди пойми, как и почему, по каким нервным путям и синапсам, в каких системах реализуется исполнение приказа: «Пойди, зажги свет». Не говоря уже о более сложных вещах».

Эти мысли Юрия Андреевича Жданова еще раз убедили меня в том, что в человеке скрыты большие способности и не каждый знает резервные возможности своего организма.

У зрителя с головной болью он по размерам зрачка устанавливал, какое полушарие затронуто мигренью. У зрителя с головной болью он по размерам зрачка устанавливал, какое полушарие затронуто мигренью.
У зрителя с головной болью он по размерам зрачка устанавливал, какое полушарие затронуто мигренью.
Фото: Midjourney

Когда-то в юности я считал, что в двадцать первом веке люди достигнут высокого уровня научного развития, значительно продлят человеческую жизнь, научатся лечить ранее неизлечимые и наследственные болезни, будут летать на другие планеты. Но будущее, которое я увидел, оказалось, к несчастью, совсем другим. Правда, к этому моему разочарованию ни Юрий Андреевич Жданов, ни Вольф Мессинг никакого отношения не имеют. Это, как я люблю говорить, уже совсем другая история.

Георгий Багдыков

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