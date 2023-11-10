Коммунист заявил о давлении во время пикета против памятника Врангелю в Ростове

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Ростовский коммунист Максим Лонских устроил пикет против установки в городе памятника белому генералу Петру Врангелю. К активисту подошли охранники вуза, рядом с которых проходила акция. Они затолкали коммуниста и его соратника Андрея Халымова внутрь.
Активисты утверждают, что мужчины угрожали им расправой и оказывали «моральное давление».
«Парням пытались вменить выкрики в поддержку Украины и пропаганды ЛГБТ, что является клеветой и унижением человеческого достоинства», — заявили в КПРФ.
Коммунисты утверждают, что написали заявление в полицию по факту инцидента.
Памятник Врангелю в Ростове установили казачьи активисты 7 ноября — годовщину Октябрьской революции. Ростовские коммунисты посчитали вопиющим как сам факт установки монумента, так и выбранную для этого дату.