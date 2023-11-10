Коммунист заявил о давлении во время пикета против памятника Врангелю в Ростове

Ростовский коммунист Максим Лонских устроил пикет против установки в городе памятника белому генералу Петру Врангелю. К активисту подошли охранники вуза, рядом с которых проходила акция. Они затолкали коммуниста и его соратника Андрея Халымова внутрь.