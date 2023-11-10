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В Ростове скандал разразился из-за пикета против установки памятника Врангелю

Коммунист заявил о давлении во время пикета против памятника Врангелю в Ростове

10 ноября 2023, 16:22
Фото: wikipedia.org
В Ростове скандал разразился из-за пикета против установки памятника Врангелю
В Ростове скандал разразился из-за пикета против установки памятника Врангелю, рассказали в местном отделении КПРФ.

Ростовский коммунист Максим Лонских устроил пикет против установки в городе памятника белому генералу Петру Врангелю. К активисту подошли охранники вуза, рядом с которых проходила акция. Они затолкали коммуниста и его соратника Андрея Халымова внутрь.

В день революции в Ростове решили открыть памятник белому генералу Врангелю
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Активисты утверждают, что мужчины угрожали им расправой и оказывали «моральное давление».

«Парням пытались вменить выкрики в поддержку Украины и пропаганды ЛГБТ, что является клеветой и унижением человеческого достоинства», — заявили в КПРФ.

Коммунисты утверждают, что написали заявление в полицию по факту инцидента.

Памятник Врангелю в Ростове установили казачьи активисты 7 ноября — годовщину Октябрьской революции. Ростовские коммунисты посчитали вопиющим как сам факт установки монумента, так и выбранную для этого дату.

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