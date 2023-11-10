Комплексное банковское предложение для виноделов России запустили в ПСБ

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Данным видом обслуживания в рамках отраслевого решения «Хороший год» могут воспользоваться юридические лица и предприниматели, занимающиеся выращиванием винограда и производством вина.
Как отмечает старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, предложение сделано в ожидании увеличения производства российского вина на 25%.
— Сегодня отрасль виноделия активно развивается. По рыночным оценкам, в ближайшие два года объемы производства российского вина могут возрасти на 25%, основную роль ув увеличении производств сыграет поддержка государства и реализации программ импортозамещения. При этом банковская сфера имеет все возможности для надежного финансового сопровождения такого развития. Поэтому мы запустили специальные условия банковского обслуживания для виноградарей и виноделов, что позволит бизнесу, занятому в этой отрасли, правильно распределять расходы за счет выгодных тарифов, которые предлагает ПСБ — поясняет Александр Чернощекин.
Воспользовавшись предложением от ПСБ. клиенты получат бесплатные переводы на счета физических и юридических лиц, бесплатное обслуживание расчетного счета для бизнеса, снятие наличных по бизнес-карте с минимальной комиссией — 0,5% от суммы, а также сниженный тариф по эквайрингу — безналичные платежи за вино, экскурсии и дегустации всего за 0,9% от суммы покупок. Причем выбор тарифного плана клиента роли не играет. Владелец бизнеса бесплатно получит терминал, техническую поддержку и удобный личный кабинет. Также ему будет доступно кредитование по льготной ставке не более 5%.