Комплексное банковское предложение для виноделов России запустили в ПСБ

Воспользовавшись предложением от ПСБ. клиенты получат бесплатные переводы на счета физических и юридических лиц, бесплатное обслуживание расчетного счета для бизнеса, снятие наличных по бизнес-карте с минимальной комиссией — 0,5% от суммы, а также сниженный тариф по эквайрингу — безналичные платежи за вино, экскурсии и дегустации всего за 0,9% от суммы покупок. Причем выбор тарифного плана клиента роли не играет. Владелец бизнеса бесплатно получит терминал, техническую поддержку и удобный личный кабинет. Также ему будет доступно кредитование по льготной ставке не более 5%.