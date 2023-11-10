Краснодарский край вошел в число регионов с наибольшим спросом на семейную ипотеку

«В 2021 году первыми на рынке распространили ее действие на покупку частных домов и расширили условия на заемщиков с одним ребенком, родившимся после 2018 года. А в конце прошлого года сняли для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми ограничение по их возрасту. Как результат, выдачи по программе стабильно растут — с момента запуска программы в 2018 году банк выдал около 40 тыс. кредитов на 175,5 млрд рублей», — сказал он.