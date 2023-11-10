«Лишить гражданства предателей»: ростовский депутат жестко высказался о Пугачевой

В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» он рассказал, что всех тех, кто предал Россию, включая Аллу Пугачеву, не следует впускать в страну. По его словам, их нужно лишить гражданства РФ, так как они уже давно перестали быть русскими и потеряли всякую связь со страной из-за своих поступков и высказываний.