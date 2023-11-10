«Лишить гражданства предателей»: ростовский депутат жестко высказался о Пугачевой

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» он рассказал, что всех тех, кто предал Россию, включая Аллу Пугачеву, не следует впускать в страну. По его словам, их нужно лишить гражданства РФ, так как они уже давно перестали быть русскими и потеряли всякую связь со страной из-за своих поступков и высказываний.
«Это нужно официально закрепить. Тогда им не удастся выступать или зарабатывать деньги в нашей стране никаким другим способом», — объяснил Бородай.
Он со ссылкой на информацию СМИ написал, что Пугачева якобы согласилась выступить перед Новым годом при условии сохранения тайны. Звезда предположительно оценила стоимость своей работы в 500 тысяч долларов.
Напомним, что Пугачева уехала из страны вместе со своим супругом, которого признали иноагентом.
Ранее ростовский депутат Бородай заявил, что Украина уничтожает носителей русского языка.