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Ростовский депутат Бородай потребовал не впускать Пугачеву в Россию

«Лишить гражданства предателей»: ростовский депутат жестко высказался о Пугачевой

10 ноября 2023, 10:17
Фото: Midjourney
Ростовский депутат Бородай потребовал не впускать Пугачеву в Россию

Ростовский депутат Александр Бородай потребовал не впускать Пугачеву в Россию

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил о необходимости запретить певице Алле Пугачевой возвращаться в Россию, говорится в его Telegram.

В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» он рассказал, что всех тех, кто предал Россию, включая Аллу Пугачеву, не следует впускать в страну. По его словам, их нужно лишить гражданства РФ, так как они уже давно перестали быть русскими и потеряли всякую связь со страной из-за своих поступков и высказываний.

«Это нужно официально закрепить. Тогда им не удастся выступать или зарабатывать деньги в нашей стране никаким другим способом», — объяснил Бородай.

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Он со ссылкой на информацию СМИ написал, что Пугачева якобы согласилась выступить перед Новым годом при условии сохранения тайны. Звезда предположительно оценила стоимость своей работы в 500 тысяч долларов.

Напомним, что Пугачева уехала из страны вместе со своим супругом, которого признали иноагентом.

Ранее ростовский депутат Бородай заявил, что Украина уничтожает носителей русского языка.

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