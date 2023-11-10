Молотом по вискам: ростовчанам рассказали, как отличить гонконгский грипп от COVID-19

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Этот вид гриппа можно различить по ряду симптомов:
Обычно такие симптомы сохраняются у больного в течение трех-четырех дней, а потом постепенно их интенсивность уменьшается. Однако без лечения могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, включая нарушения в работе нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Признаки заражения гонконгским гриппом проявляются уже через 1-2 дня. Вначале больной испытывает сильную интоксикацию, которая выражается высокой температурой (39˚C и выше), ознобом, общим недомоганием, слабостью, разбитостью, а также болью в голове, больной ощущает мучительные приступы при каждом движении, словно кто-то стучит молотом по вискам. Также боль может возникать пояснице, руках и ногах. Также может возникать тошнота.
Позже появляются симптомы воспаления слизистой оболочки: заложенность носа, покраснение и першение в горле, а также сухой кашель.
Осложнения, связанные с гонконгским гриппом, включают синуситы, отиты и иногда воспаление легких.
Особенно трудно переносят гонконгскую гриппозную инфекцию пожилые люди, у которых могут быть осложнения. В группе риска также находятся беременные женщины, включая тех, у кого есть хронические заболевания сосудов, сердца и органов дыхательной системы. У женщин, находящихся на ранних стадиях беременности, инфекция может вызвать осложнения и привести к аномалиям развития у плода.
Врачи предупреждают об особенности гонконгского гриппа: у него очень короткий инкубационный период, то есть болезнь развивается стремительно.
Коронавирус сильно отличается от гонконгского гриппа, так как последняя болезнь быстро развивается, это характерная особенность этого заболевания. Медики в Ростове сообщили RostovGazeta о том, что симптомы гонконгского гриппа проявляются через один-два дня после заражения. Сначала появляется сильнейшая головная боль и боль в мышцах. Затем возникают другие симптомы — заложенность горла и сухой кашель. Температура при гонконгском гриппе достигает более 39 градусов.
Особенностью этого гриппа является то, что тяжелые симптомы могут продолжаться до десяти дней, вместо обычных 3-4 дней. Ростовские врачи настоятельно рекомендуют не ждать, пока гонконгский грипп сам пройдет.
Это заболевание требует полноценного лечения, чтобы предотвратить возможные осложнения и последствия, заключает врач.
Доктор медицинских наук и профессор Павел Воробьев рассказал «Новым известиям», что фактически гонконгский грипп H3N2 — это уже знакомая всем болезнь, с которой люди сталкиваются каждые несколько лет. Как и все остальные виды гриппа, он очень заразен.
По словам эксперта, симптомы включают обычные головные боли, высокую температуру и проблемы с дыханием. Пожилым людям грозит большая опасность со стороны этого гриппа, так как он может усугубить хронические заболевания и вызвать тромбозы, инфаркты миокарда или инсульты. Грипп всегда является опасным для беременных женщин.
Чтобы избежать заболевания респираторными инфекциями, рекомендуется соблюдать несколько основных принципов профилактики. Важно постоянно мыть руки с использованием моющего средства после посещения общественных мест.
Также желательно избегать близких контактов с людьми, которые уже болеют. Следует постоянно проветривать помещения. В тех местах, где собирается большое количество людей, необходимо надевать защитную маску, чтобы не подхватить инфекцию.