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Published Сегодня, 04:41

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Жителям Ростовской области рассказал об опасности гонконгского гриппа

Молотом по вискам: ростовчанам рассказали, как отличить гонконгский грипп от COVID-19

10 ноября 2023, 04:41
Фото: Midjourney
Жителям Ростовской области рассказал об опасности гонконгского гриппа

Жителям Ростовской области рассказали, как отличить гонконгский грипп от ковида

В России зарегистрировали первые случаи гонконгского гриппа, но в Ростовской области заболевших нет. Чем опасно это заболевание и какие у него симптомы, в материал RostovGazeta.

Какие симптомы гонконгского гриппа

Этот вид гриппа можно различить по ряду симптомов:

  1. Ощущение дискомфорта в организме;
  2. общая слабость и желание спать;
  3. боли в голове и головокружение;
  4. болевые ощущения в мышцах;
  5. высокая температура (часто выше 39 градусов);
  6. тошнота и понос;
  7. слезоточивость и покраснение глаз;
  8. сухой кашель.

Обычно такие симптомы сохраняются у больного в течение трех-четырех дней, а потом постепенно их интенсивность уменьшается. Однако без лечения могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, включая нарушения в работе нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Как протекает гонконгский грипп

Признаки заражения гонконгским гриппом проявляются уже через 1-2 дня. Вначале больной испытывает сильную интоксикацию, которая выражается высокой температурой (39˚C и выше), ознобом, общим недомоганием, слабостью, разбитостью, а также болью в голове, больной ощущает мучительные приступы при каждом движении, словно кто-то стучит молотом по вискам. Также боль может возникать пояснице, руках и ногах. Также может возникать тошнота.

Позже появляются симптомы воспаления слизистой оболочки: заложенность носа, покраснение и першение в горле, а также сухой кашель.

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Осложнения, связанные с гонконгским гриппом, включают синуситы, отиты и иногда воспаление легких.

Для кого опасен гонконгский грипп

Особенно трудно переносят гонконгскую гриппозную инфекцию пожилые люди, у которых могут быть осложнения. В группе риска также находятся беременные женщины, включая тех, у кого есть хронические заболевания сосудов, сердца и органов дыхательной системы. У женщин, находящихся на ранних стадиях беременности, инфекция может вызвать осложнения и привести к аномалиям развития у плода.

Гонконгский грипп может вызвать аномалии развития плода и осложнения у новорожденныхГонконгский грипп может вызвать аномалии развития плода и осложнения у новорожденных
Гонконгский грипп может вызвать аномалии развития плода и осложнения у новорожденных
Фото: 1MI

Врачи предупреждают об особенности гонконгского гриппа: у него очень короткий инкубационный период, то есть болезнь развивается стремительно.

Чем гонконгский грипп отличается от коронавируса

Коронавирус сильно отличается от гонконгского гриппа, так как последняя болезнь быстро развивается, это характерная особенность этого заболевания. Медики в Ростове сообщили RostovGazeta о том, что симптомы гонконгского гриппа проявляются через один-два дня после заражения. Сначала появляется сильнейшая головная боль и боль в мышцах. Затем возникают другие симптомы — заложенность горла и сухой кашель. Температура при гонконгском гриппе достигает более 39 градусов.

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Особенностью этого гриппа является то, что тяжелые симптомы могут продолжаться до десяти дней, вместо обычных 3-4 дней. Ростовские врачи настоятельно рекомендуют не ждать, пока гонконгский грипп сам пройдет.

Это заболевание требует полноценного лечения, чтобы предотвратить возможные осложнения и последствия, заключает врач.

Чем опасен гонконгский грипп

Доктор медицинских наук и профессор Павел Воробьев рассказал «Новым известиям», что фактически гонконгский грипп H3N2 — это уже знакомая всем болезнь, с которой люди сталкиваются каждые несколько лет. Как и все остальные виды гриппа, он очень заразен.

По словам эксперта, симптомы включают обычные головные боли, высокую температуру и проблемы с дыханием. Пожилым людям грозит большая опасность со стороны этого гриппа, так как он может усугубить хронические заболевания и вызвать тромбозы, инфаркты миокарда или инсульты. Грипп всегда является опасным для беременных женщин.

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Чтобы не подхватить инфекцию в общественных местах следует носить маскуЧтобы не подхватить инфекцию в общественных местах следует носить маску
Чтобы не подхватить инфекцию в общественных местах следует носить маску
Фото: 1MI

Как не заразиться гриппом

Чтобы избежать заболевания респираторными инфекциями, рекомендуется соблюдать несколько основных принципов профилактики. Важно постоянно мыть руки с использованием моющего средства после посещения общественных мест.

Также желательно избегать близких контактов с людьми, которые уже болеют. Следует постоянно проветривать помещения. В тех местах, где собирается большое количество людей, необходимо надевать защитную маску, чтобы не подхватить инфекцию.

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