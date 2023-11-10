Молотом по вискам: ростовчанам рассказали, как отличить гонконгский грипп от COVID-19

Особенно трудно переносят гонконгскую гриппозную инфекцию пожилые люди, у которых могут быть осложнения. В группе риска также находятся беременные женщины, включая тех, у кого есть хронические заболевания сосудов, сердца и органов дыхательной системы. У женщин, находящихся на ранних стадиях беременности, инфекция может вызвать осложнения и привести к аномалиям развития у плода.