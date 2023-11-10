Неочевидные способы укрепления иммунитета после ОРВИ

Рекомендуется пить томатный сок и употреблять яблоки для поддержания здоровья и защиты клеток организма. Каротины и витамин Е играют важную роль в укреплении иммунной системы и борьбе с микроорганизмами. Они находятся в продуктах, таких как морковь, шпинат, ягоды шиповника и растительные масла. Поэтому важно включать их в свой рацион.