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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Неочевидные способы укрепления иммунитета после ОРВИ

Неочевидные способы укрепления иммунитета после ОРВИ

10 ноября 2023, 13:36
Фото: Midjourney
Неочевидные способы укрепления иммунитета после ОРВИ
С наступлением осени многие жители России сталкиваются с сезонными заболеваниями, в том числе ОРВИ, после которой нужно укреплять иммунитет. А как правильно это сделать, в материале RostovGazeta.

Яблоки и томатный сок для укрепления иммунитета

Рекомендуется пить томатный сок и употреблять яблоки для поддержания здоровья и защиты клеток организма. Каротины и витамин Е играют важную роль в укреплении иммунной системы и борьбе с микроорганизмами. Они находятся в продуктах, таких как морковь, шпинат, ягоды шиповника и растительные масла. Поэтому важно включать их в свой рацион.

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Томатный сок содержит ликопин, который является мощным антиоксидантом, который помогает защищать клетки. Регулярное употребление томатного сока способствует увеличению концентрации каротинов во всех клетках организма, что благотворно влияет на его работу и здоровье.

Как укрепить иммунитет

Чтобы снизить риск заболевания инфекционными заболеваниями, нужно заботиться о своем организме. Для этого необходимы:

  1. Здоровый сон не менее восьми часов в сутки;
  2. Физическая активность, подойдут ходьба или плавание.
  3. Правильное питание с распределением белков, жиров и углеводов в соотношении 1:1:3 с достаточным количеством клетчатки.
  4. Дыхательная гимнастика.
  5. Витаминотерапия.

Шпинат и смородина

Для укрепления иммунитета также отлично подходит аскорбиновая кислота, или витамин С. Он есть во многих продуктах, таких как квашеная капуста, смородина, шпинат, сладкий перец, помидоры, шиповник и цитрусовые.

Но стоит запомнить, что аскорбиновая кислота разрушается при нагревании до 60°С, поэтому горячая пища и чай уже не помогут укрепить иммунную систему. Более надежный способ — использовать готовые препараты, в которых указана точная дозировка активного вещества.

Ранее нутрициолог рассказала о противопоказаниях к употреблению курятины.

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