Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Рекомендуется пить томатный сок и употреблять яблоки для поддержания здоровья и защиты клеток организма. Каротины и витамин Е играют важную роль в укреплении иммунной системы и борьбе с микроорганизмами. Они находятся в продуктах, таких как морковь, шпинат, ягоды шиповника и растительные масла. Поэтому важно включать их в свой рацион.
Томатный сок содержит ликопин, который является мощным антиоксидантом, который помогает защищать клетки. Регулярное употребление томатного сока способствует увеличению концентрации каротинов во всех клетках организма, что благотворно влияет на его работу и здоровье.
Чтобы снизить риск заболевания инфекционными заболеваниями, нужно заботиться о своем организме. Для этого необходимы:
Для укрепления иммунитета также отлично подходит аскорбиновая кислота, или витамин С. Он есть во многих продуктах, таких как квашеная капуста, смородина, шпинат, сладкий перец, помидоры, шиповник и цитрусовые.
Но стоит запомнить, что аскорбиновая кислота разрушается при нагревании до 60°С, поэтому горячая пища и чай уже не помогут укрепить иммунную систему. Более надежный способ — использовать готовые препараты, в которых указана точная дозировка активного вещества.
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