Нутрициолог рассказала о противопоказаниях к употреблению курятины

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Как пишет NEWS.ru, Ирина Писарева отметила, что при нарушении пуринового обмена специалисты рекомендуют временно отказаться от употребления куриного мяса, поскольку в курице содержится много пуринов. Также на какое-то время отказаться от употребления курятины следует людям, у которых аллергия на куриный белок.
Также эксперт отметила, что мясо курицы содержит витамины группы B и цинк, который необходим для укрепления иммунитета. По словам Писаревой, в курятине большое количество белка. Он хорошо усваивается организмом и представляет собой строительный материал, способствующий восстановлению клеток, а также необходимый для нормального функционирования иммунной системы.