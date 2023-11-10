Нутрициолог рассказала о противопоказаниях к употреблению курятины

Также эксперт отметила, что мясо курицы содержит витамины группы B и цинк, который необходим для укрепления иммунитета. По словам Писаревой, в курятине большое количество белка. Он хорошо усваивается организмом и представляет собой строительный материал, способствующий восстановлению клеток, а также необходимый для нормального функционирования иммунной системы.