rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Нутрициолог рассказала о противопоказаниях к употреблению курятины

Нутрициолог рассказала о противопоказаниях к употреблению курятины

10 ноября 2023, 09:00
Фото: Midjourney
Нутрициолог Ирина Писарева назвала противопоказания к употреблению куриного мяса. По словам эксперта, в их числе аллергия на куриный белок и куриные яйца, а также нарушения пуринового обмена.

Как пишет NEWS.ru, Ирина Писарева отметила, что при нарушении пуринового обмена специалисты рекомендуют временно отказаться от употребления куриного мяса, поскольку в курице содержится много пуринов. Также на какое-то время отказаться от употребления курятины следует людям, у которых аллергия на куриный белок.

Также эксперт отметила, что мясо курицы содержит витамины группы B и цинк, который необходим для укрепления иммунитета. По словам Писаревой, в курятине большое количество белка. Он хорошо усваивается организмом и представляет собой строительный материал, способствующий восстановлению клеток, а также необходимый для нормального функционирования иммунной системы.

Подпишитесь
Путину в Ростове-на-Дону показали китайские военные мотовездеходы
Сегодня, 06:35
В Ростовской области наказали больницу, где слишком часто умирают пациенты
Сегодня, 07:22
Шеф-повар назвал топ-5 ресторанных блюд из донской рыбы, которые легко приготовить
Вчера, 20:22
Власти рассказали, когда введут электронные рецепты на лекарства в Ростове
Сегодня, 06:48
Стала известна причина визита Путина и Шойгу в Ростов-на-Дону
Сегодня, 05:35
В Ростове пересмотрят проект реставрации мозаичных панно в переходах
Вчера, 18:16