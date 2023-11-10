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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Из-за ДТП на улице Оганова пробки образовались сразу на нескольких улицах Военведа

Огромная пробка сковала улицу Оганова в Ростове из-за жесткого ДТП

10 ноября 2023, 14:26
Фото: Midjourney
Из-за ДТП на улице Оганова пробки образовались сразу на нескольких улицах Военведа
Из-за ДТП на улице Оганова пробки образовались сразу на нескольких улицах Военведа, сообщают «Яндекс. Карты».

В Ростове серьезное ДТП произошло на улице Оганова. На место прибыли спасательные службы. На видео очевидцев можно рассмотреть, что значительные повреждения в аварии получил ВАЗ — машину буквально расплющило от удара. В ГИБДД подробностями происшествия пока не делились, о пострадавших пока не сообщалось.

Из-за ДТП на улице Оганова пробки образовались сразу на нескольких улицах Военведа
Видео: Telegram-канал "Это Ростов"

Из-за ликвидации последствий ДТП пробки образовались как на самой улице Оганова, так и на Таганрогской, Особенной и Вавилова. Сейчас ситуация там оценивается в восемь баллов. Вероятно, пробка будет только разрастаться из-за вечернего пятничного час-пика.

Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в дорожном заторе.

Ранее водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области.

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