Огромная пробка сковала улицу Оганова в Ростове из-за жесткого ДТП

В Ростове серьезное ДТП произошло на улице Оганова. На место прибыли спасательные службы. На видео очевидцев можно рассмотреть, что значительные повреждения в аварии получил ВАЗ — машину буквально расплющило от удара. В ГИБДД подробностями происшествия пока не делились, о пострадавших пока не сообщалось.