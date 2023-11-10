Огромная пробка сковала улицу Оганова в Ростове из-за жесткого ДТП

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В Ростове серьезное ДТП произошло на улице Оганова. На место прибыли спасательные службы. На видео очевидцев можно рассмотреть, что значительные повреждения в аварии получил ВАЗ — машину буквально расплющило от удара. В ГИБДД подробностями происшествия пока не делились, о пострадавших пока не сообщалось.
Из-за ликвидации последствий ДТП пробки образовались как на самой улице Оганова, так и на Таганрогской, Особенной и Вавилова. Сейчас ситуация там оценивается в восемь баллов. Вероятно, пробка будет только разрастаться из-за вечернего пятничного час-пика.
Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в дорожном заторе.
Ранее водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области.