Полосу для автобусов выделят от Центрального рынка в сторону Западного в Ростове

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Речь идет о транспорте, который следует от Центрального рынка в направлении западной части города. Когда именно появятся полосы для автобусов, пока не раскрывается.
Таким образом официальный представитель правительства ответил на жалобу местной жительницы о том, что утром проблематично попасть в автобус №4. Дело в том, что в салоне всегда много пассажиров.
Оказалось, что сейчас выпуск автобусов на маршруте № 4 составляет 14-15 из 16 единиц плановых. А в часы пик появляются пробки, из-за чего автобусы едут медленнее.
«Это приводит к увеличению интервалов движения по маршруту № 4 и переполненности салонов. Сейчас завершены работы по модернизации тепломагистрали на улице Московская, что позволило увеличить скорость движения общественного транспорта и снизить интервалы движения между автобусами, следующих в направлении западной части города», — говорится в ответе.
Ранее в Ростове рассказали, почему одни водители автобусов получают меньше других.