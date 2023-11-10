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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:28

Полосу для автобусов выделят от Центрального рынка в сторону Западного в Ростове

Полосу для автобусов выделят от Центрального рынка в сторону Западного в Ростове

10 ноября 2023, 15:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону рассматривается вопрос создания выделенных полос для общественного транспорта в районе Центрального рынка, сообщил официальный представитель правительства региона.

Речь идет о транспорте, который следует от Центрального рынка в направлении западной части города. Когда именно появятся полосы для автобусов, пока не раскрывается.

Таким образом официальный представитель правительства ответил на жалобу местной жительницы о том, что утром проблематично попасть в автобус №4. Дело в том, что в салоне всегда много пассажиров.

Оказалось, что сейчас выпуск автобусов на маршруте № 4 составляет 14-15 из 16 единиц плановых. А в часы пик появляются пробки, из-за чего автобусы едут медленнее.

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«Это приводит к увеличению интервалов движения по маршруту № 4 и переполненности салонов. Сейчас завершены работы по модернизации тепломагистрали на улице Московская, что позволило увеличить скорость движения общественного транспорта и снизить интервалы движения между автобусами, следующих в направлении западной части города», — говорится в ответе.

Ранее в Ростове рассказали, почему одни водители автобусов получают меньше других.

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