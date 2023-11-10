Появились подробности о всплывшем в Таганрогском заливе дроне

47-летний рыбак из Ростовской области сегодня утром обнаружил беспилотник самолетного типа. Мужчина вышел за уловом в Таганрогский залив в районе села Порт-Катон. Во время рыбалки он почувствовал, что невод идет из воды очень тяжело. Мужчина понадеялся, что это предвестник крупного улова. Однако на деле из воды он достал БПЛА внушительных размеров.