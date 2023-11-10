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Published Сегодня, 14:52

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Updated Сегодня, 14:54

Появились подробности о всплывшем в Таганрогском заливе

Появились подробности о всплывшем в Таганрогском заливе дроне

10 ноября 2023, 14:52
Фото: rostovgazeta.ru
Появились подробности о всплывшем в Таганрогском заливе
В Ростовской области рыбак выловил из Таганрогского залива беспилотник самолетного типа, сообщила Baza.

47-летний рыбак из Ростовской области сегодня утром обнаружил беспилотник самолетного типа. Мужчина вышел за уловом в Таганрогский залив в районе села Порт-Катон. Во время рыбалки он почувствовал, что невод идет из воды очень тяжело. Мужчина понадеялся, что это предвестник крупного улова. Однако на деле из воды он достал БПЛА внушительных размеров.

В Ростовской области рыбак выловил из Таганрогского залива беспилотник самолетного типа
Видео: Baza

Рыбак вызвал на место полицейских, а те связались с сотрудниками ФСБ. Беспилотник изъяли. Кому он принадлежал и как оказался в море — неизвестно. Официальными подробностями силовики со СМИ пока не делились.

Напомним, система ПВО в Ростовской области сработала не менее десяти раз с начала осени.

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