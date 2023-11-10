Появились подробности о всплывшем в Таганрогском заливе дроне

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
47-летний рыбак из Ростовской области сегодня утром обнаружил беспилотник самолетного типа. Мужчина вышел за уловом в Таганрогский залив в районе села Порт-Катон. Во время рыбалки он почувствовал, что невод идет из воды очень тяжело. Мужчина понадеялся, что это предвестник крупного улова. Однако на деле из воды он достал БПЛА внушительных размеров.
Рыбак вызвал на место полицейских, а те связались с сотрудниками ФСБ. Беспилотник изъяли. Кому он принадлежал и как оказался в море — неизвестно. Официальными подробностями силовики со СМИ пока не делились.
Напомним, система ПВО в Ростовской области сработала не менее десяти раз с начала осени.