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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:59

Появилось видео визита Путина и Шойгу в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

Появилось видео визита Путина и Шойгу в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

10 ноября 2023, 06:52
Фото: rostovgazeta.ru
Появилось видео визита Путина и Шойгу в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону
В Интернете опубликовали видео визита президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, ролик разместило издание RT.

Напомним, что глава государства завершил официальный визит в Казахстан, после чего запланировал поездку в донскую столицу. Вместе с ним был глава Минобороны Сергей Шойгу.

Они вместе побывали в штабе ЮВО, где президенту представили доклад по теме СВО. Также ему показали образцы военной техники.

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На опубликованном видео показано, как президент выходит из машины, а после находится уже в штабе. В ролике есть фрагменты с переговорами и демонстрацией техники.

Подробностей проведенных переговоров на данный момент нет.

Добавим, что этого Путин посещал Ростов-на-Дону в октябре, тогда он также посетил штаб ЮВО.

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