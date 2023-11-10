Появилось видео визита Путина и Шойгу в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Напомним, что глава государства завершил официальный визит в Казахстан, после чего запланировал поездку в донскую столицу. Вместе с ним был глава Минобороны Сергей Шойгу.
Они вместе побывали в штабе ЮВО, где президенту представили доклад по теме СВО. Также ему показали образцы военной техники.
На опубликованном видео показано, как президент выходит из машины, а после находится уже в штабе. В ролике есть фрагменты с переговорами и демонстрацией техники.
Подробностей проведенных переговоров на данный момент нет.
Добавим, что этого Путин посещал Ростов-на-Дону в октябре, тогда он также посетил штаб ЮВО.