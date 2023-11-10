Путин и Шойгу посетили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 10 ноября

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Глава государства побывал с официальным визитом в Казахстане, после чего прилетел в Ростов-на-Дону. Он посетил штаб Южного военного округа.
Вместе с президентом были глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. О чем именно они беседовали, пока не раскрывается.
Судя по опубликованным фотографиям, визит состоялся в ночное время.
Добавим, что до этого президент посещал Ростов-на-Дону в конце октября. С причинами визита можно ознакомиться по ссылке.
Ранее Путин назначил двух судей в Южном окружном военном суде в Ростове.