rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Путин и Шойгу посетили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 10 ноября

Путин и Шойгу посетили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 10 ноября

10 ноября 2023, 04:14
Фото: 1MI
Президент Владимир Путин побывал в Ростове-на-Дону в штабе ЮВО, говорится на сайте Кремля.

Глава государства побывал с официальным визитом в Казахстане, после чего прилетел в Ростов-на-Дону. Он посетил штаб Южного военного округа.

Фото: Кремль

Вместе с президентом были глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. О чем именно они беседовали, пока не раскрывается.

Президент России Владимир Путин назначил семь судей в Ростовской области
Узнать подробнее

Судя по опубликованным фотографиям, визит состоялся в ночное время.

Добавим, что до этого президент посещал Ростов-на-Дону в конце октября. С причинами визита можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Путин назначил двух судей в Южном окружном военном суде в Ростове.

Читайте также:
Президент России Владимир Путин назначил семь судей в Ростовской областиРостовчан взволновал приезд президента Владимира ПутинаИтоги недели: в Ростове встречали Путина, а ПВО сбивала объекты в небе
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Путин#Кремль#ЮВО#Последние новости Ростова на сегодня#Сергей Шойгу#Минобороны#Казахстан#Октябрь#Валерий Герасимов
Подпишитесь
В Ростовской области горят старинные дома и хотят привлечь ЧОП к борьбе с дронами
Вчера, 15:45
В Батайске цены на проезд в автобусах станут выше, чем в Ростове
Вчера, 15:45
Шеф-повар назвал топ-5 ресторанных блюд из донской рыбы, которые легко приготовить
Вчера, 20:22
Молодая мама из Ростова умерла от ковида во время командировки
Вчера, 14:18
Глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой
Вчера, 14:06
По QR-коду и паспорту: как ужесточают продажу лекарств в аптеках Ростова
Вчера, 14:00