Путин нагрянул в Ростов среди ночи, а в Таганрогском заливе всплыл боевой дрон

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Минувшей ночью в Ростов-на-Дону снова прибыл президент Владимир Путин. Он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу посетил штаб Южного военного округа.
Путин побывал с официальным визитом в Казахстане, после чего на обратом пути направился в Ростов.
На фото, опубликованных Кремлем, видно, что Путин и Шойгу в штабе ЮВО общались с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Однако подробности их беседы не приводятся.
Известно, что Путину показали новые образцы военной техники. Также ему зачитали доклады о ситуации на фронте.
Ранее Путин посещал Ростов в конце октября, когда возвращался в столицу из Перми
Сегодня утром рыбак в Ростовской области выловил из Таганрогского залива БПЛА самолетного типа. Инцидент произошел в районе села Порт-Катон, сообщает Baza.
Мужчина во время ловли почувствовал, что невод стал тянуться с большим трудом. Он понадеялся, что причина этому внушительный улов рыбы. Однако когда достал сети, увидел там беспилотник внушительных размеров.
Рыбак вызвал на место полицию, а та обратилась за помощью к ФСБ. Беспилотник изъяли.
Как он оказался в заливе и кому принадлежал, пока не ясно. Официальными подробностями силовики пока не делились.
Территориальный Росздравнадзор сообщил, что в Чертковском районе Ростовской области к ответственности привлекли местную больницу. Ее обвинили в нарушениях при оказании помощи пациентам.
В медицинское учреждение нагрянули с внеплановой проверкой. Надзорное ведомство в частности интересовало оказание помощи пациентам с инсультом.
«Основанием стала информация о росте показателя смертности людей с острым нарушением мозгового кровообращения», — пояснили в Росздравнадзоре.
В ходе проверки специалистам не понравился порядок оказания медпомощи и маршрутизация пациентов. В результате больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей.
В самом медучреждении пожаловались Don Mash на острую нехватку врачей, а также мест в соседней Каменском больнице, где пациентам могут помочь. Росздравнадзор требует сразу доставлять больных туда, однако это невозможно без стабилизации их состояния на месте.