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Главные новости Ростовской области 10 ноября

Путин нагрянул в Ростов среди ночи, а в Таганрогском заливе всплыл боевой дрон

10 ноября 2023, 16:17
Фото: Pxhere.com
Главные новости Ростовской области 10 ноября
Рыбак выловил из Таганрогского залива БПЛА самолетного типа, тем временем в Ростов в очередной раз прибыл Владимир Путин, а больницу в Чертковском районе наказали из-за высокой смертности пациентов.

Ночной гость

Минувшей ночью в Ростов-на-Дону снова прибыл президент Владимир Путин. Он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу посетил штаб Южного военного округа.

Путин побывал с официальным визитом в Казахстане, после чего на обратом пути направился в Ростов.

На фото, опубликованных Кремлем, видно, что Путин и Шойгу в штабе ЮВО общались с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Однако подробности их беседы не приводятся.

Известно, что Путину показали новые образцы военной техники. Также ему зачитали доклады о ситуации на фронте.

Ранее Путин посещал Ростов в конце октября, когда возвращался в столицу из Перми

Стали известны подробности визита Путина и Шойгу в Ростов
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И достал рыбак невод…

Сегодня утром рыбак в Ростовской области выловил из Таганрогского залива БПЛА самолетного типа. Инцидент произошел в районе села Порт-Катон, сообщает Baza.

Мужчина во время ловли почувствовал, что невод стал тянуться с большим трудом. Он понадеялся, что причина этому внушительный улов рыбы. Однако когда достал сети, увидел там беспилотник внушительных размеров.

Рыбак вызвал на место полицию, а та обратилась за помощью к ФСБ. Беспилотник изъяли.

Как он оказался в заливе и кому принадлежал, пока не ясно. Официальными подробностями силовики пока не делились.

Ростовский рыбак выловил БПЛА в Таганрогском заливе
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Умирали слишком часто

Территориальный Росздравнадзор сообщил, что в Чертковском районе Ростовской области к ответственности привлекли местную больницу. Ее обвинили в нарушениях при оказании помощи пациентам.

В медицинское учреждение нагрянули с внеплановой проверкой. Надзорное ведомство в частности интересовало оказание помощи пациентам с инсультом.

«Основанием стала информация о росте показателя смертности людей с острым нарушением мозгового кровообращения», — пояснили в Росздравнадзоре.

В ходе проверки специалистам не понравился порядок оказания медпомощи и маршрутизация пациентов. В результате больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей.

В самом медучреждении пожаловались Don Mash на острую нехватку врачей, а также мест в соседней Каменском больнице, где пациентам могут помочь. Росздравнадзор требует сразу доставлять больных туда, однако это невозможно без стабилизации их состояния на месте.

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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Полиция#Владимир Путин#RostovGazeta#Происшествия
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