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Путину в Ростове-на-Дону показали китайские военные мотовездеходы

Путину в Ростове-на-Дону показали китайские военные мотовездеходы

10 ноября 2023, 06:35
Фото: kremlin.ru
Путину в Ростове-на-Дону показали китайские военные мотовездеходы
Во время ночного визита в Ростов-на-Дону президенту Владимиру Путину показали новые военные мотовездеходы Desertcross 1000-3, которые используются для разведывательных и поисково-спасательных операций на фронте, сообщает RT.

Во время ночного визита в Ростов-на-Дону президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где вместе с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым ознакомился с новыми моделями военной техники.

Президенту представили закупаемые для войск мотовездеходы Desertcross 1000-3 от китайских производителей. Это транспортное средство используется на фронте для проведения разведывательных операций, патрулирования и спасательных миссий.

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В настоящее время в войсках имеется 537 единиц Desertcross базовой комплектации, а также планируется закупка еще около 1500 с дополнительным оборудованием.

Кроме того, глава государства получил информацию о ходе особых военных операций.

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