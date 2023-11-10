Путину в Ростове-на-Дону показали китайские военные мотовездеходы

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Во время ночного визита в Ростов-на-Дону президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где вместе с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым ознакомился с новыми моделями военной техники.
Президенту представили закупаемые для войск мотовездеходы Desertcross 1000-3 от китайских производителей. Это транспортное средство используется на фронте для проведения разведывательных операций, патрулирования и спасательных миссий.
В настоящее время в войсках имеется 537 единиц Desertcross базовой комплектации, а также планируется закупка еще около 1500 с дополнительным оборудованием.
Кроме того, глава государства получил информацию о ходе особых военных операций.