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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Как в Ростове-на-Дону живет пятилетняя девочка, которая стремительно стареет

Пятилетняя девочка в Ростове-на-Дону за год стареет на восемь лет

10 ноября 2023, 11:50
Фото: Midjourney

Как в Ростове-на-Дону живет пятилетняя девочка, которая стремительно стареет

Пятилетняя девочка в Ростове-на-Дону страдает от редкого генетического заболевания, известного как прогерия, поэтому очень стремительно стареет, сообщает издание Rostov.Kp.

Это состояние приводит к тому, что она подвержена ускоренному старению и ежегодно прибавляет в возрасте восемь лет. В России существует всего четверо детей с таким диагнозом.

Болезнь сказывается на виде и состоянии юной ростовчанки: у нее нет волос, бровей и ресниц. Ее вес составляет всего 10 килограммов, что ниже нормы. Отсутствие жировой ткани делает ее кожу очень тонкой, и видна венозная сеть. Кроме того, из-за проблем со суставами, у нее проблемы с передвижением.

Ростовчанка родилась с нормальным весом, однако уже с самого начала специалисты обратили внимание на ее неестественно плотный живот.

С каждым днем состояние девочки ухудшалось: ее тело отекло, кожа стала твердой и напоминала по ощущению дерево. Она не могла есть и все время плакала.

Издание пишет, что несмотря на обращение в Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, семье не удалось получить помощь.

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Позже семья обратилась к специалисту, который и поставил правильный диагноз. Он встречается примерно у одного из 4-8 миллионов новорожденных. Это заболевание заставляет человеческий организм быстро стареть, прибавляя восемь лет за один год.

С течением времени у детей с прогерией развиваются болезни, характерные для пожилых людей: остеопороз, атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания. Они умирают в подростковом возрасте от инсультов или сердечных приступов.

Девочке нужно постоянно принимать витамин D для укрепления костей, препараты для поддержания работы сосудов и печени. Кроме того, она нуждается в специальном питании, содержащем легкоусвояемые белки и глюкозу.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Болезнь#Медицинская помощь#Последние новости Ростова на сегодня#Диагноз#Сердечно-сосудистые заболевания
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