Пятилетняя девочка в Ростове-на-Дону за год стареет на восемь лет

Это состояние приводит к тому, что она подвержена ускоренному старению и ежегодно прибавляет в возрасте восемь лет. В России существует всего четверо детей с таким диагнозом.



Болезнь сказывается на виде и состоянии юной ростовчанки: у нее нет волос, бровей и ресниц. Ее вес составляет всего 10 килограммов, что ниже нормы. Отсутствие жировой ткани делает ее кожу очень тонкой, и видна венозная сеть. Кроме того, из-за проблем со суставами, у нее проблемы с передвижением.



Ростовчанка родилась с нормальным весом, однако уже с самого начала специалисты обратили внимание на ее неестественно плотный живот.



С каждым днем состояние девочки ухудшалось: ее тело отекло, кожа стала твердой и напоминала по ощущению дерево. Она не могла есть и все время плакала.



Издание пишет, что несмотря на обращение в Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, семье не удалось получить помощь.