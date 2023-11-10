Ростовский рыбак выловил БПЛА в Таганрогском заливе

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Рыбак из Ростовской области сегодня утром во время ловли рыбы в селе Порт-Катон выловил БПЛА. Мужчина сообщил, что когда тянул сеть, она шла на удивление туго. Когда рыбак достал «улов», в нем оказался беспилотник самолетного типа.
Мужчина вызвал на место полицию, а та сообщила о находке в ФСБ. Кому принадлежит беспилотник и как он оказался в Таганрогском заливе, только предстоит выяснить.
Официальных подробностей об инциденте не поступало.
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