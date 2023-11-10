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Рыбак из Ростовской области выловил беспилотник в Таганрогском заливе

Ростовский рыбак выловил БПЛА в Таганрогском заливе

10 ноября 2023, 14:20
Фото: pxhere.com
Рыбак из Ростовской области выловил беспилотник в Таганрогском заливе
Рыбак из Ростовской области выловил беспилотник в Таганрогском заливе, сообщает Baza.

Рыбак из Ростовской области сегодня утром во время ловли рыбы в селе Порт-Катон выловил БПЛА. Мужчина сообщил, что когда тянул сеть, она шла на удивление туго. Когда рыбак достал «улов», в нем оказался беспилотник самолетного типа.

Мужчина вызвал на место полицию, а та сообщила о находке в ФСБ. Кому принадлежит беспилотник и как он оказался в Таганрогском заливе, только предстоит выяснить.

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Официальных подробностей об инциденте не поступало.

Ранее стало известно, почему не работают оповещение о воздушной атаке в Ростове-на-Дону.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#RostovGazeta#Происшествия
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