Ростовский рыбак выловил БПЛА в Таганрогском заливе

Рыбак из Ростовской области сегодня утром во время ловли рыбы в селе Порт-Катон выловил БПЛА. Мужчина сообщил, что когда тянул сеть, она шла на удивление туго. Когда рыбак достал «улов», в нем оказался беспилотник самолетного типа.