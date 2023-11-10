«Сами они не могут»: урбанист объяснил, почему в Ростове горят исторические здания

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
По словам Артемия Зайцева, главной причиной возгорания исторических зданий в Ростове является их плохая охрана.
«Нет видеонаблюдения, никто не обходит их ежедневно. Поэтому в них поселяются бездомные. Расселённые дома отключают от коммуникаций, сами загореться они не могут», — поясняет эксперт.
При этом «охраной» старых зданий, по мнению Артемия Зайцева, занимаются жители соседних домов.
«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Чтобы не сгореть, соседи вынуждены следить, кто ходит в соседнем доме, и выполняют за администрацию их работу!» — подмечает урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в перечень убежищ в Ростове-на-Дону попал подвал аварийного дома.