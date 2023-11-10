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Пожар на Темерницкой в Ростове 8 ноября

«Сами они не могут»: урбанист объяснил, почему в Ростове горят исторические здания

10 ноября 2023, 16:11
Фото: rostovgazeta.ru
Пожар на Темерницкой в Ростове 8 ноября

Урбанист Зайцев объяснил, почему в Ростове горят пустующие исторические здания

Из-за отключенных коммуникаций, сами по себе старые здания загореться не могут, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

По словам Артемия Зайцева, главной причиной возгорания исторических зданий в Ростове является их плохая охрана.

«Нет видеонаблюдения, никто не обходит их ежедневно. Поэтому в них поселяются бездомные. Расселённые дома отключают от коммуникаций, сами загореться они не могут», — поясняет эксперт.

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При этом «охраной» старых зданий, по мнению Артемия Зайцева, занимаются жители соседних домов.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Чтобы не сгореть, соседи вынуждены следить, кто ходит в соседнем доме, и выполняют за администрацию их работу!» — подмечает урбанист.

Напомним, на минувшей неделе в центре Ростова тушили два крупных пожара. 8 ноября вспыхнул дом на Серафимовича. На следующий день пожарные тушили Дом купцов Парамоновых на Социалистической.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в перечень убежищ в Ростове-на-Дону попал подвал аварийного дома.

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