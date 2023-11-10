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Эксперт Невский предупредил ростовчан о нарастании магнитных бурь в 2024 году

«Солнце спешит»: ростовский астроном предупредил о нарастании магнитных бурь

10 ноября 2023, 20:54
Фото: Midjourney
Эксперт Невский предупредил ростовчан о нарастании магнитных бурь в 2024 году

Эксперт Невский предупредил ростовчан о нарастании магнитных бурь в 2024 году

В ближайшее время интенсивность магнитных бурь, в том числе и в Ростовской области, будет увеличиваться. Нарастание солнечной активности происходит быстрее ожидаемого, сообщил RostovGazeta астроном ЮФУ Михаил Невский.

Астроном разъясняет, что энергетическая активность Солнца хорошо прослеживается по числу солнечных пятен. Регулярные наблюдения выявили 11-летнюю периодичность изменения интенсивности в деятельности Солнца. Сейчас Солнце находится в активной фазе, а пик его активности придется на 2024 год.

«Нарастание солнечной активности идет быстрее. Солнце ведет себя более поспешно, чем ожидается», — отмечает Михаил Невский.

Спикер разъясняет, что это обычное природное явление. По словам астронома, ожидаемый в 2024 году максимум солнечной активности не должен превысить те максимумы, которые наблюдались 50, 70 и 100 лет назад.

«В те годы активность Солнца была выше. И ничего, нормально пережили», — комментирует эксперт.

Напомним, что сильную магнитную бурю наблюдали 5 ноября. Ей было присвоено три балла из пяти возможных.

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Однако астроном напоминает, что истории планеты известны и более сильные магнитные бури. Например, в 1859 году, когда была парализована работа телеграфных аппаратов в Европе и Северной Америке. Или в 1921 году, когда была выведена из строя электростанция в США.

«Но такой силы магнитные бури не ожидаются в 2023 и 2024 годах», — делится мнением эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях.

В Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях
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