«Солнце спешит»: ростовский астроном предупредил о нарастании магнитных бурь

Posted Сегодня, 20:54
Published Сегодня, 20:54
Modified Сегодня, 20:54
Updated Сегодня, 20:54
Астроном разъясняет, что энергетическая активность Солнца хорошо прослеживается по числу солнечных пятен. Регулярные наблюдения выявили 11-летнюю периодичность изменения интенсивности в деятельности Солнца. Сейчас Солнце находится в активной фазе, а пик его активности придется на 2024 год.
«Нарастание солнечной активности идет быстрее. Солнце ведет себя более поспешно, чем ожидается», — отмечает Михаил Невский.
Спикер разъясняет, что это обычное природное явление. По словам астронома, ожидаемый в 2024 году максимум солнечной активности не должен превысить те максимумы, которые наблюдались 50, 70 и 100 лет назад.
«В те годы активность Солнца была выше. И ничего, нормально пережили», — комментирует эксперт.
Напомним, что сильную магнитную бурю наблюдали 5 ноября. Ей было присвоено три балла из пяти возможных.
Однако астроном напоминает, что истории планеты известны и более сильные магнитные бури. Например, в 1859 году, когда была парализована работа телеграфных аппаратов в Европе и Северной Америке. Или в 1921 году, когда была выведена из строя электростанция в США.
«Но такой силы магнитные бури не ожидаются в 2023 и 2024 годах», — делится мнением эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях.