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Published Сегодня, 16:49

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Updated Сегодня, 16:51

Власти Ростова все-таки решили пойти на повышение цен на проезд

Сразу на 7 рублей: в ноябре в Ростове подорожает проезд

10 ноября 2023, 16:49
Фото: 1MI
Власти Ростова все-таки решили пойти на повышение цен на проезд

Цены на проезд поднимут в Ростове до конца ноября

Власти Ростова все-таки решили пойти на повышение цен на проезд, сообщил портал «Ростовский городской транспорт».

В Ростове в этом году все-так решили повысить цены на проезд. Новый тариф вступит в силу ориентировочно с 25 ноября.

За проезд в автобусе наличными придется отдать 39 рублей вместо 32 рублей. При оплате банковской картой потратится 36 рублей вместо 32, транспортная карта позволит сэкономить еще два рубля. Проезд в трамваях и троллейбусах будет стоить 34 рубля вне зависимости от вида оплаты.

Во всех видах транспорта останутся льготы для школьников, пенсионеров и инвалидов.

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Уточняется, что тариф прошёл проверку в регулирующем органе — департаменте экономики Ростова-на-Дону. Там повышен признали обоснованным из-за роста цен на топливо и запчасти.

Напомним, изначально с инициативой повысить стоимость проезда в Ростове выступили перевозчики. Они просили установить тариф в 52 рубля.

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