Сразу на 7 рублей: в ноябре в Ростове подорожает проезд

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В Ростове в этом году все-так решили повысить цены на проезд. Новый тариф вступит в силу ориентировочно с 25 ноября.
За проезд в автобусе наличными придется отдать 39 рублей вместо 32 рублей. При оплате банковской картой потратится 36 рублей вместо 32, транспортная карта позволит сэкономить еще два рубля. Проезд в трамваях и троллейбусах будет стоить 34 рубля вне зависимости от вида оплаты.
Во всех видах транспорта останутся льготы для школьников, пенсионеров и инвалидов.
Уточняется, что тариф прошёл проверку в регулирующем органе — департаменте экономики Ростова-на-Дону. Там повышен признали обоснованным из-за роста цен на топливо и запчасти.
Напомним, изначально с инициативой повысить стоимость проезда в Ростове выступили перевозчики. Они просили установить тариф в 52 рубля.