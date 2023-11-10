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Стала известна причина визита Путина и Шойгу в Ростов-на-Дону

Стала известна причина визита Путина и Шойгу в Ростов-на-Дону

10 ноября 2023, 05:35
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посетили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте Кремля.

Путин до этого был в Казахстане, после чего прилетел в донскую столицу. Вместе с Шойгу они провели встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Стало известно, что Путину показали новые образцы военной техники. Также ему представили доклады о ходе спецоперации, но подробности беседы на данный момент не раскрываются.

Стали известны подробности визита Путина и Шойгу в Ростов
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Добавим, что за последнее время президент прилетал в Ростов как минимум два раза. До этого он посещал донскую столицу в октябре.

Читайте также о том, как президент назначил семь судей в донском регионе.

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