Стала известна причина визита Путина и Шойгу в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Путин до этого был в Казахстане, после чего прилетел в донскую столицу. Вместе с Шойгу они провели встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Стало известно, что Путину показали новые образцы военной техники. Также ему представили доклады о ходе спецоперации, но подробности беседы на данный момент не раскрываются.
Добавим, что за последнее время президент прилетал в Ростов как минимум два раза. До этого он посещал донскую столицу в октябре.
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